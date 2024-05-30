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Десантники уничтожили у Вербового в Запорожской области украинскую САУ - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/desant-1949256697.html
Десантники уничтожили у Вербового в Запорожской области украинскую САУ
Десантники уничтожили у Вербового в Запорожской области украинскую САУ - РИА Новости, 30.05.2024
Десантники уничтожили у Вербового в Запорожской области украинскую САУ
Операторы БПЛА совместно с артиллерийскими расчетами 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 крымских десантников из состава группировки войск "Днепр"... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T05:05
2024-05-30T05:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА совместно с артиллерийскими расчетами 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 крымских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожили самоходно-артиллерийскую установку (САУ) ВСУ к северо-западу от населенного пункта Вербовое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе ведения контрбатарейной борьбы на Ореховском направлении в Запорожской области расчеты БПЛА гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с артиллерийскими расчетами 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 крымских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожили самоходно-артиллерийскую установку (САУ) ВСУ к северо-западу от населенного пункта Вербовое в Запорожской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что российские артиллеристы-десантники вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности до 8 километров. По данным ведомства, обнаружение противника и дальнейшую корректировку огня гаубиц производили подразделения БПЛА полка. "В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ была обнаружена и поражена САУ ВСУ вместе с экипажем. После поражения установки противника в ней сдетонировал боекомплект", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240530/avdeevka-1949256338.html
https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1949115335.html
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники уничтожили у Вербового в Запорожской области украинскую САУ

Крымские десантники уничтожили украинскую САУ у Вербового в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА совместно с артиллерийскими расчетами 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 крымских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожили самоходно-артиллерийскую установку (САУ) ВСУ к северо-западу от населенного пункта Вербовое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе ведения контрбатарейной борьбы на Ореховском направлении в Запорожской области расчеты БПЛА гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с артиллерийскими расчетами 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 крымских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожили самоходно-артиллерийскую установку (САУ) ВСУ к северо-западу от населенного пункта Вербовое в Запорожской области", - говорится в сообщении.
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Артиллерия выполнила "огневое прочесывание" под Авдеевкой
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Уточняется, что российские артиллеристы-десантники вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности до 8 километров.
По данным ведомства, обнаружение противника и дальнейшую корректировку огня гаубиц производили подразделения БПЛА полка.
"В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ была обнаружена и поражена САУ ВСУ вместе с экипажем. После поражения установки противника в ней сдетонировал боекомплект", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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