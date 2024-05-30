https://ria.ru/20240530/deboshir-1949427606.html

Дебошир попытался открыть дверь самолета, летевшего из Еревана в Москву

Дебошир попытался открыть дверь самолета, летевшего из Еревана в Москву - РИА Новости, 30.05.2024

Дебошир попытался открыть дверь самолета, летевшего из Еревана в Москву

Иностранец проявил агрессию к бортпроводникам самолета рейса Ереван-Москва и попытался открыть дверь во время полёта, сообщила журналистам представитель МВД РФ... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:27

2024-05-30T16:27

2024-05-30T16:29

россия

ирина волк

домодедово (аэропорт)

ереван

москва

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Иностранец проявил агрессию к бортпроводникам самолета рейса Ереван-Москва и попытался открыть дверь во время полёта, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о неадекватном поведении пассажира рейса Ереван-Москва", - написала Волк в своем Telegram-канале. По информации полиции, во время полета гражданин одного из государств ближнего зарубежья "проявлял агрессию в отношении бортпроводников, пытался открыть дверь в салоне". По словам Волк, работники авиакомпании и пассажиры оттеснили дебошира от двери, зафиксировав ему руки пластмассовыми стяжками. Командир самолета составил акт о нарушении общественного порядка и правил поведения на борту. Мужчина доставлен в дежурную часть МВД в "Домодедово" для дальнейшего разбирательства. "Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, от которого он отказался", - добавила Волк. Дебошир привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 6.9 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного ареста на семь суток с выдворением за пределы России.

https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949214843.html

https://ria.ru/20240103/delo-1919613058.html

россия

ереван

москва

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россия, ирина волк, домодедово (аэропорт), ереван, москва