https://ria.ru/20240530/deboshir-1949427606.html
Дебошир попытался открыть дверь самолета, летевшего из Еревана в Москву
Дебошир попытался открыть дверь самолета, летевшего из Еревана в Москву - РИА Новости, 30.05.2024
Дебошир попытался открыть дверь самолета, летевшего из Еревана в Москву
Иностранец проявил агрессию к бортпроводникам самолета рейса Ереван-Москва и попытался открыть дверь во время полёта, сообщила журналистам представитель МВД РФ... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:27
2024-05-30T16:27
2024-05-30T16:29
россия
ирина волк
домодедово (аэропорт)
ереван
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Иностранец проявил агрессию к бортпроводникам самолета рейса Ереван-Москва и попытался открыть дверь во время полёта, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о неадекватном поведении пассажира рейса Ереван-Москва", - написала Волк в своем Telegram-канале. По информации полиции, во время полета гражданин одного из государств ближнего зарубежья "проявлял агрессию в отношении бортпроводников, пытался открыть дверь в салоне". По словам Волк, работники авиакомпании и пассажиры оттеснили дебошира от двери, зафиксировав ему руки пластмассовыми стяжками. Командир самолета составил акт о нарушении общественного порядка и правил поведения на борту. Мужчина доставлен в дежурную часть МВД в "Домодедово" для дальнейшего разбирательства. "Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, от которого он отказался", - добавила Волк. Дебошир привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 6.9 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного ареста на семь суток с выдворением за пределы России.
https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949214843.html
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россия, ирина волк, домодедово (аэропорт), ереван, москва
Россия, Ирина Волк, Домодедово (аэропорт), Ереван, Москва
Дебошир попытался открыть дверь самолета, летевшего из Еревана в Москву
Иностранец попытался открыть дверь самолета Ереван — Москва, его скрутили