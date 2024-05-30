Пакистан может применить ядерное оружие первым, заявил военный советник
Dawn: в Пакистане нет политики запрета использования ядерного оружия первыми
© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая – РИА Новости. Пакистан не придерживается концепции неприменения ядерного оружия первым, заявил советник Национального командования генерал-лейтенант в отставке Хаид Ахмед Кидвай. Его слова приводит газета Dawn.
"В Пакистане нет политики запрета использования первыми (ядерного оружия) ... ни у кого, ни у друга, ни у врага, никогда не должно быть сомнений в том, что оперативная готовность Пакистана к применению ядерного потенциала дает каждому пакистанскому лидеру свободу, достоинство и смелость…", - цитирует газета выступление Кидвая на семинаре по случаю годовщины пакистанских ядерных испытаний 1998 года в Центре международных стратегических исследований в Исламабаде.
Издание отмечает, что советник Национального командования сделал это заявление в ответ на внутренние дебаты в Индии по поводу ядерной программы Пакистана.
Генерал Кидвай далее заявил, что "стратегия динамического реагирования Индии является четким отражением ограничений, налагаемых мощным ядерным потенциалом Пакистана на стратегические и оперативные возможности Индии, и, следовательно, стратегическое оружие Пакистана, особенно тактическое ядерное оружие, является "оружием мира".
Официально Пакистан и Индия придерживаются доктрины не применять первым ядерное оружие. По данным открытых источников, и Пакистан, и Индия могут располагать почти 170 ядерными боеголовками.