https://ria.ru/20240530/dawn-1949303860.html

Пакистан может применить ядерное оружие первым, заявил военный советник

Пакистан может применить ядерное оружие первым, заявил военный советник - РИА Новости, 30.05.2024

Пакистан может применить ядерное оружие первым, заявил военный советник

Пакистан не придерживается концепции неприменения ядерного оружия первым, заявил советник Национального командования генерал-лейтенант в отставке Хаид Ахмед... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:32

2024-05-30T11:32

2024-05-30T11:32

пакистан

индия

исламабад

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая – РИА Новости. Пакистан не придерживается концепции неприменения ядерного оружия первым, заявил советник Национального командования генерал-лейтенант в отставке Хаид Ахмед Кидвай. Его слова приводит газета Dawn."В Пакистане нет политики запрета использования первыми (ядерного оружия) ... ни у кого, ни у друга, ни у врага, никогда не должно быть сомнений в том, что оперативная готовность Пакистана к применению ядерного потенциала дает каждому пакистанскому лидеру свободу, достоинство и смелость…", - цитирует газета выступление Кидвая на семинаре по случаю годовщины пакистанских ядерных испытаний 1998 года в Центре международных стратегических исследований в Исламабаде. Издание отмечает, что советник Национального командования сделал это заявление в ответ на внутренние дебаты в Индии по поводу ядерной программы Пакистана. Генерал Кидвай далее заявил, что "стратегия динамического реагирования Индии является четким отражением ограничений, налагаемых мощным ядерным потенциалом Пакистана на стратегические и оперативные возможности Индии, и, следовательно, стратегическое оружие Пакистана, особенно тактическое ядерное оружие, является "оружием мира". Официально Пакистан и Индия придерживаются доктрины не применять первым ядерное оружие. По данным открытых источников, и Пакистан, и Индия могут располагать почти 170 ядерными боеголовками.

https://ria.ru/20240526/konflikt-1948504696.html

https://ria.ru/20240525/ukraina-1948376784.html

пакистан

индия

исламабад

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пакистан, индия, исламабад