https://ria.ru/20240530/chikhanchin-1949272003.html

Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга

Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга - РИА Новости, 30.05.2024

Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга

Президент России Владимир Путин продлил до 17 июня 2025 года срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:12

2024-05-30T09:12

2024-05-30T09:22

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

владимир путин

юрий чиханчин

политика

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 17 июня 2025 года срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину, соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования нормативных актов."Распоряжение Президента Российской Федерации:.. продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2025 г. директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231020/rosfinmonitoring-1903998433.html

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, владимир путин, юрий чиханчин, политика