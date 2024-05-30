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Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга - РИА Новости, 30.05.2024
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09:12 30.05.2024 (обновлено: 09:22 30.05.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240530/chikhanchin-1949272003.html
Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга
Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга - РИА Новости, 30.05.2024
Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга
Президент России Владимир Путин продлил до 17 июня 2025 года срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:12
2024-05-30T09:22
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
владимир путин
юрий чиханчин
политика
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 17 июня 2025 года срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину, соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования нормативных актов."Распоряжение Президента Российской Федерации:.. продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2025 г. директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу", - говорится в документе.
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, владимир путин, юрий чиханчин, политика
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Владимир Путин, Юрий Чиханчин, Политика
Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга

Путин продлил до 17 июня 2025 года срок службы Чиханчину

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЮ. Чиханчин
Ю. Чиханчин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ю. Чиханчин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 17 июня 2025 года срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину, соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования нормативных актов.
«
"Распоряжение Президента Российской Федерации:.. продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2025 г. директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу", - говорится в документе.
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияВладимир ПутинЮрий ЧиханчинПолитика
 
 
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