Чекалины развелись в досудебном порядке
Юрист: блогер Лерчек и ее супруг Артем расторгли брак в досудебном порядке
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАртем и Валерия Чекалины в Пресненском суде Москвы
Артем и Валерия Чекалины в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем расторгли брак в досудебном порядке и поделили имущество, сообщила юрист Екатерина Гордон.
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"Они (Чекалины. — Прим. ред.) развелись досудебно", — написала она в Instagram*.
Юрист призвала оставить сплетни и домыслы по этому поводу.
В свою очередь, Лерчек также сообщила у себя в соцсетях, что они с Чекалиным подписали брачное соглашение и поделили все имущество. Они поблагодарили Гордон и ее команду за то, что помогли им договориться.
Ранее иск о разделе имущества поступил в Симоновский суд Москвы, но был оставлен без движения. Истцом значился Артем Чекалин. До этого стало известно, что супруги планируют развестись.
Против Чекалиных возбуждали два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. По данным СК, Чекалины в апреле 2021-го легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь денег с преступным источником происхождения.
В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, а также призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами.
В начале марта адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что против нее прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств.
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