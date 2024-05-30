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"Опровергнуто реальностью": в Германии рассказали о проколе Бербок - РИА Новости, 30.05.2024
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06:46 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/bz-1949260339.html
"Опровергнуто реальностью": в Германии рассказали о проколе Бербок
"Опровергнуто реальностью": в Германии рассказали о проколе Бербок - РИА Новости, 30.05.2024
"Опровергнуто реальностью": в Германии рассказали о проколе Бербок
Реальность опровергла заблуждение главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что в вопросе конфликта на Украине не может быть нейтралитета, говорится в статье... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T06:46
2024-05-30T06:46
в мире
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украина
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анналена бербок
олаф шольц
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Реальность опровергла заблуждение главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что в вопросе конфликта на Украине не может быть нейтралитета, говорится в статье немецкой газеты Berliner Zeitung.Как напоминает издание, в ноябре 2022 года, говоря об Украине, министр иностранных дел Германии заявила: "Вы на стороне нападающего или жертвы? Вы не можете занимать нейтральную позицию". При этом ее слова прозвучали так, "будто не может быть никаких сомнений"."С тех пор прошло полтора года — достаточно времени, чтобы подвести итоги. Мнение Бербок о том, что нейтральной позиции нет, с тех пор было опровергнуто реальностью", — подчеркивает BZ.Многие страны, включая самые густонаселенные государства мира, Индию и Китай, придерживаются нейтралитета в конфликте вокруг Украины, Африка с ее 1,4 миллиарда жителей также сохраняет нейтральную позицию."Если вы присмотритесь, то поймете, что большинство стран мира придерживается нейтралитета, а меньшинство настроено предвзято: страны НАТО, США и их ближайшие союзники", — указывает газета.Неоднократные попытки Бербок и канцлера Олафа Шольца привлечь африканские государства к санкционному фронту против Москвы остались безуспешными, однако этот факт и причины, приведшие к нему, практически не обсуждаются в Германии, отмечается в статье."Чем настойчивее западное меньшинство государств будет требовать от мирового большинства поддержать поставки оружия Киеву и санкции против России, тем сильнее будет укрепляться нейтральный лагерь. А любая политика Глобального Севера, не учитывающая нейтральные интересы стран Юга, обречена на провал", — резюмирует BZ.Как ранее заявил президент России Владимир Путин, коллективный Запад хочет создать видимость поддержки Украины от мирового сообщества, но у них это не получится.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948897479.html
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в мире, германия, украина, россия, анналена бербок, олаф шольц, нато
В мире, Германия, Украина, Россия, Анналена Бербок, Олаф Шольц, НАТО
"Опровергнуто реальностью": в Германии рассказали о проколе Бербок

BZ: реальность опровергла тезис Бербок о невозможности нейтралитета по Украине

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Реальность опровергла заблуждение главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что в вопросе конфликта на Украине не может быть нейтралитета, говорится в статье немецкой газеты Berliner Zeitung.
Как напоминает издание, в ноябре 2022 года, говоря об Украине, министр иностранных дел Германии заявила: "Вы на стороне нападающего или жертвы? Вы не можете занимать нейтральную позицию". При этом ее слова прозвучали так, "будто не может быть никаких сомнений".
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"С тех пор прошло полтора года — достаточно времени, чтобы подвести итоги. Мнение Бербок о том, что нейтральной позиции нет, с тех пор было опровергнуто реальностью", — подчеркивает BZ.
Многие страны, включая самые густонаселенные государства мира, Индию и Китай, придерживаются нейтралитета в конфликте вокруг Украины, Африка с ее 1,4 миллиарда жителей также сохраняет нейтральную позицию.
"Если вы присмотритесь, то поймете, что большинство стран мира придерживается нейтралитета, а меньшинство настроено предвзято: страны НАТО, США и их ближайшие союзники", — указывает газета.
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Неоднократные попытки Бербок и канцлера Олафа Шольца привлечь африканские государства к санкционному фронту против Москвы остались безуспешными, однако этот факт и причины, приведшие к нему, практически не обсуждаются в Германии, отмечается в статье.
"Чем настойчивее западное меньшинство государств будет требовать от мирового большинства поддержать поставки оружия Киеву и санкции против России, тем сильнее будет укрепляться нейтральный лагерь. А любая политика Глобального Севера, не учитывающая нейтральные интересы стран Юга, обречена на провал", — резюмирует BZ.
Как ранее заявил президент России Владимир Путин, коллективный Запад хочет создать видимость поддержки Украины от мирового сообщества, но у них это не получится.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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