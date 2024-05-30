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СМИ: на Украине отказались от идеи давать бронь от мобилизации за деньги - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/bron-1949375985.html
СМИ: на Украине отказались от идеи давать бронь от мобилизации за деньги
СМИ: на Украине отказались от идеи давать бронь от мобилизации за деньги - РИА Новости, 30.05.2024
СМИ: на Украине отказались от идеи давать бронь от мобилизации за деньги
На Украине отказались от идеи бронирования сотрудников от мобилизации при условии уплаты за них определенной суммы, сообщило в четверг агентство РБК-Украина со... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:26
2024-05-30T14:26
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
давид арахамия
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На Украине отказались от идеи бронирования сотрудников от мобилизации при условии уплаты за них определенной суммы, сообщило в четверг агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского. В Верховной раде 22 мая сообщили, что парламент рассматривает предложение по экономическому бронированию, предусматривающее возможность освобождать от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (почти 508 долларов) в месяц. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия 8 мая заявил, что на Украине рассматривают две модели экономического бронирования от мобилизации – при уплате 35 тысяч гривен (более 890 долларов) налогов с зарплаты военнообязанного и ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен (почти 509 долларов) за каждого забронированного сотрудника. "Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был генштаб. Но пять миллиардов долларов, которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему", - приводит РБК-Украина слова источника в офисе Зеленского. По информации источника, в генштабе ВСУ считают, что "экономическое бронирование" не решит проблему с нехваткой кадров, будет воспринято как официальный откуп от мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947511640.html
https://ria.ru/20240418/strana-1940755782.html
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украина, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
СМИ: на Украине отказались от идеи давать бронь от мобилизации за деньги

РБК-Украина: на Украине отказались от идеи давать бронь от мобилизации за деньги

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На Украине отказались от идеи бронирования сотрудников от мобилизации при условии уплаты за них определенной суммы, сообщило в четверг агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского.
В Верховной раде 22 мая сообщили, что парламент рассматривает предложение по экономическому бронированию, предусматривающее возможность освобождать от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (почти 508 долларов) в месяц. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия 8 мая заявил, что на Украине рассматривают две модели экономического бронирования от мобилизации – при уплате 35 тысяч гривен (более 890 долларов) налогов с зарплаты военнообязанного и ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен (почти 509 долларов) за каждого забронированного сотрудника.
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"Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был генштаб. Но пять миллиардов долларов, которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему", - приводит РБК-Украина слова источника в офисе Зеленского.
По информации источника, в генштабе ВСУ считают, что "экономическое бронирование" не решит проблему с нехваткой кадров, будет воспринято как официальный откуп от мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийДавид АрахамияВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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