https://ria.ru/20240530/biologiya-1949289913.html

Биолог рассказала, что у животных есть осознание

Биолог рассказала, что у животных есть осознание - РИА Новости, 30.05.2024

Биолог рассказала, что у животных есть осознание

У всех животных есть чувства и феноменальное сознание, а некоторые способны на сложные когнитивные процессы, рассказала в интервью РИА Новости участница... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:31

2024-05-30T10:31

2024-05-30T17:36

катманду

мгу имени м. в. ломоносова

российская академия наук

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698532_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_c982241258d63ed38f5e7a4812aa5ef0.jpg

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Ольга Липич. У всех животных есть чувства и феноменальное сознание, а некоторые способны на сложные когнитивные процессы, рассказала в интервью РИА Новости участница Международной конференции "Как изучать и понимать сознание не у людей" в мае в Катманду, известная биолог-эволюционист, эпигенетик, профессор Тель-Авивского университета Ева Яблонка. "Чувственное восприятие красного (цвета), боли и так далее - все это, на мой взгляд, составляет базовое феноменальное сознание. Мы имеем ряд еще более сложных явлений, как, например, память о родителях, которые умерли, воспоминания о каких-то ужасных или, наоборот, счастливых моментах… Животные могут не иметь такой сложной памяти, представлений о виртуальных, воображаемых событиях. Но у них все равно есть опыт видения белого, красного, чувство боли и так далее – минимальное феноменальное сознание", - сказала РИА Новости Яблонка. Сознание, по ее словам, - это возможность иметь опыт. Даже самое простое феноменальное сознание требует, прежде всего, познания, обучения, когнитивности (способности к умственному восприятию и переработке информации, акту познания). "Тем не менее, эта когнитивность довольно широко распространена среди животных. Она есть, например, у всех позвоночных, у некоторых членистоногих (тип первичноротых животных, включающий насекомых, паукообразных, ракообразных) и у головоногих (класс моллюсков, к которому относятся, в частности, кальмары, каракатицы, осьминоги). И я верю, что животные, имеющие сложную когнитивную систему, со всеми обратными связями, цепями представлений, - такие животные должны обладать сознанием", - отметила Яблонка. По ее словам, когнитивность - это очень древнее свойство сознания, которое развилось у разных групп животных, возможно, независимо, в разное время, с разницей в сотни миллионов лет. У позвоночных и членистоногих это могло происходить в Кембрийский период (более 500 миллионов лет назад), а у таких головоногих, как кальмары, осьминоги и каракатицы, – на 250 миллионов лет позже. "И я думаю, у каких-то видов, не у позвоночных, конечно, это качество было впоследствии утрачено - можно сказать, они потеряли свой мозг", - добавила исследовательница. У общественных животных для успешного взаимодействия друг с другом появляются соответствующие, "социальные эмоции". "Даже простейшие позвоночные, рыбы имеют социальные эмоции. Думаю, что и пчелы тоже", - сказала Яблонка. В дальнейшем эволюция сознания, по словам исследовательницы, ведет к появлению более разнообразных и глубоких чувств. Ученые мира до сих пор не пришли к единому определению сознания, согласованным критериям и методам изучения этого явления, расходятся теории, эмпирические данные, тесты, трактовки, позиции разных исследователей. И международная конференция в мае в Катманду не случайно получила название: "Как изучать и понимать сознание не у людей". По словам ее научного организатора - директора Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академика РАН, нейрофизиолога Константина Анохина, основная цель форума – продвинуться в разработке программы научных исследований сознания. Организатором форума выступил московский Фонд содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра". -0-

https://ria.ru/20240205/zhesty-1925083781.html

https://ria.ru/20240513/soznanie-1945526385.html

катманду

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

катманду, мгу имени м. в. ломоносова, российская академия наук, наука