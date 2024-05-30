https://ria.ru/20240530/biolog-1949309238.html

Биолог оценила возможность появления сознания у искусственного интеллекта

Биолог оценила возможность появления сознания у искусственного интеллекта - РИА Новости, 30.05.2024

Биолог оценила возможность появления сознания у искусственного интеллекта

Искусственный интеллект может обрести сознание, только если специалисты сумеют создать робота с чувствами, внедрить в него адаптивную пластичность, которой... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:48

2024-05-30T11:48

2024-05-30T17:36

катманду

мгу имени м. в. ломоносова

российская академия наук

константина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150955/61/1509556168_0:338:3600:2363_1920x0_80_0_0_0677c7f7a13b9fe699d0f192812223c0.jpg

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Искусственный интеллект может обрести сознание, только если специалисты сумеют создать робота с чувствами, внедрить в него адаптивную пластичность, которой наделены живые существа от природы, сказала в интервью РИА Новости участница Международной конференции "Как изучать и понимать сознание не у людей" в мае в Катманду, известная биолог-эволюционист, эпигенетик, профессор Тель-Авивского университета Ева Яблонка. "Очевидно, для сознания должны быть чувства и должно быть тело. Тогда вопрос сводится к тому, может ли робот иметь чувства или нет", - сказала Яблонка, отвечая на вопрос о возможности появления сознания у искусственного интеллекта. По ее словам, сознание - это возможность иметь опыт. И базовое феноменальное сознание, которым обладают животные, связано с чувствами. Если и возможно "сделать чувствующего, сознающего робота", то это "гораздо тяжелее, чем многие думают", отметила собеседница агентства. "Я не говорю, что это невозможно. Но рассказываю о том, чему учит нас биология. Невероятная адаптивная пластичность, которой наделены живые существа, обусловлена естественными биологическими процессами. Роботы этого лишены. Возможно, мы сможем это как-то внедрить в систему, в машину, генерируя каким-то образом… Но это будет очень сложно. Потому что наше сознание – очень, очень глубоко воплощено в нас (в наших биологических телах - ред.)", - пояснила Яблонка. Ученые мира до сих пор не пришли к единому определению сознания, согласованным критериям и методам изучения этого явления, расходятся теории, эмпирические данные, тесты, трактовки, позиции разных исследователей. И международная конференция в мае в Катманду не случайно получила название: "Как изучать и понимать сознание не у людей". По словам ее научного организатора - директора Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академика РАН, нейрофизиолога Константина Анохина, основная цель форума – продвинуться в разработке программы научных исследований сознания. Организатором форума выступил московский Фонд содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра".

https://ria.ru/20240528/openai-1948934566.html

https://ria.ru/20231019/voz-1903916448.html

катманду

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

катманду, мгу имени м. в. ломоносова, российская академия наук, константина