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Биолог оценила возможность появления сознания у искусственного интеллекта - РИА Новости, 30.05.2024
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11:48 30.05.2024 (обновлено: 17:36 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/biolog-1949309238.html
Биолог оценила возможность появления сознания у искусственного интеллекта
Биолог оценила возможность появления сознания у искусственного интеллекта - РИА Новости, 30.05.2024
Биолог оценила возможность появления сознания у искусственного интеллекта
Искусственный интеллект может обрести сознание, только если специалисты сумеют создать робота с чувствами, внедрить в него адаптивную пластичность, которой... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:48
2024-05-30T17:36
катманду
мгу имени м. в. ломоносова
российская академия наук
константина
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Искусственный интеллект может обрести сознание, только если специалисты сумеют создать робота с чувствами, внедрить в него адаптивную пластичность, которой наделены живые существа от природы, сказала в интервью РИА Новости участница Международной конференции "Как изучать и понимать сознание не у людей" в мае в Катманду, известная биолог-эволюционист, эпигенетик, профессор Тель-Авивского университета Ева Яблонка. "Очевидно, для сознания должны быть чувства и должно быть тело. Тогда вопрос сводится к тому, может ли робот иметь чувства или нет", - сказала Яблонка, отвечая на вопрос о возможности появления сознания у искусственного интеллекта. По ее словам, сознание - это возможность иметь опыт. И базовое феноменальное сознание, которым обладают животные, связано с чувствами. Если и возможно "сделать чувствующего, сознающего робота", то это "гораздо тяжелее, чем многие думают", отметила собеседница агентства. "Я не говорю, что это невозможно. Но рассказываю о том, чему учит нас биология. Невероятная адаптивная пластичность, которой наделены живые существа, обусловлена естественными биологическими процессами. Роботы этого лишены. Возможно, мы сможем это как-то внедрить в систему, в машину, генерируя каким-то образом… Но это будет очень сложно. Потому что наше сознание – очень, очень глубоко воплощено в нас (в наших биологических телах - ред.)", - пояснила Яблонка. Ученые мира до сих пор не пришли к единому определению сознания, согласованным критериям и методам изучения этого явления, расходятся теории, эмпирические данные, тесты, трактовки, позиции разных исследователей. И международная конференция в мае в Катманду не случайно получила название: "Как изучать и понимать сознание не у людей". По словам ее научного организатора - директора Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академика РАН, нейрофизиолога Константина Анохина, основная цель форума – продвинуться в разработке программы научных исследований сознания. Организатором форума выступил московский Фонд содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра".
https://ria.ru/20240528/openai-1948934566.html
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катманду, мгу имени м. в. ломоносова, российская академия наук, константина
Катманду, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, Константина
Биолог оценила возможность появления сознания у искусственного интеллекта

Биолог: робота с сознанием смогут создать, если внедрят адаптивную пластичность

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Искусственный интеллект может обрести сознание, только если специалисты сумеют создать робота с чувствами, внедрить в него адаптивную пластичность, которой наделены живые существа от природы, сказала в интервью РИА Новости участница Международной конференции "Как изучать и понимать сознание не у людей" в мае в Катманду, известная биолог-эволюционист, эпигенетик, профессор Тель-Авивского университета Ева Яблонка.
«
"Очевидно, для сознания должны быть чувства и должно быть тело. Тогда вопрос сводится к тому, может ли робот иметь чувства или нет", - сказала Яблонка, отвечая на вопрос о возможности появления сознания у искусственного интеллекта.
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По ее словам, сознание - это возможность иметь опыт. И базовое феноменальное сознание, которым обладают животные, связано с чувствами. Если и возможно "сделать чувствующего, сознающего робота", то это "гораздо тяжелее, чем многие думают", отметила собеседница агентства.
"Я не говорю, что это невозможно. Но рассказываю о том, чему учит нас биология. Невероятная адаптивная пластичность, которой наделены живые существа, обусловлена естественными биологическими процессами. Роботы этого лишены. Возможно, мы сможем это как-то внедрить в систему, в машину, генерируя каким-то образом… Но это будет очень сложно. Потому что наше сознание – очень, очень глубоко воплощено в нас (в наших биологических телах - ред.)", - пояснила Яблонка.
Ученые мира до сих пор не пришли к единому определению сознания, согласованным критериям и методам изучения этого явления, расходятся теории, эмпирические данные, тесты, трактовки, позиции разных исследователей. И международная конференция в мае в Катманду не случайно получила название: "Как изучать и понимать сознание не у людей". По словам ее научного организатора - директора Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академика РАН, нейрофизиолога Константина Анохина, основная цель форума – продвинуться в разработке программы научных исследований сознания. Организатором форума выступил московский Фонд содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра".
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