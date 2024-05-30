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Экс-премьер Швеции предрек США "еще один Сайгон или Кабул" - РИА Новости, 30.05.2024
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11:27 30.05.2024 (обновлено: 16:36 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/bildt-1949302792.html
Экс-премьер Швеции предрек США "еще один Сайгон или Кабул"
Экс-премьер Швеции предрек США "еще один Сайгон или Кабул" - РИА Новости, 30.05.2024
Экс-премьер Швеции предрек США "еще один Сайгон или Кабул"
Победа России в украинском конфликте сыграет разрушительную роль в отношении "мощи США" и станет для Вашингтона "еще одним Сайгоном или Кабулом", заявил... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:27
2024-05-30T16:36
кабул (город)
россия
афганистан
карл бильдт
талибан
оон
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Победа России в украинском конфликте сыграет разрушительную роль в отношении "мощи США" и станет для Вашингтона "еще одним Сайгоном или Кабулом", заявил экс-премьер Швеции Карл Бильдт, его слова приводит агентство Bloomberg. &quot;Если бы Россия преуспела здесь (на Украине. — Прим. ред.), это был бы еще один Сайгон, еще один Кабул с точки зрения эрозии американской мощи&quot;, — сказал он.Захват Сайгона — столицы Южного Вьетнама — произошел в самом конце вьетнамской войны, которая длилась с 1964 по 1975 год. Перед этим США провели операцию "Порывистый ветер", она включала в себя эвакуацию почти всего американского гражданского и военного персонала из Сайгона. В середине августа 2021 года движение "Талибан"* вошло в Кабул. Две недели после этого из аэропорта афганской столицы, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей. В ночь на 31 августа американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Вывод американских сил из Афганистана не раз сравнивали с ситуацией во Вьетнаме в 1975 году.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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кабул (город)
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кабул (город), россия, афганистан, карл бильдт, талибан, оон
Кабул (город), Россия, Афганистан, Карл Бильдт, Талибан, ООН
Экс-премьер Швеции предрек США "еще один Сайгон или Кабул"

Бильдт: победа России на Украине станет для США еще одним Сайгоном или Кабулом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Победа России в украинском конфликте сыграет разрушительную роль в отношении "мощи США" и станет для Вашингтона "еще одним Сайгоном или Кабулом", заявил экс-премьер Швеции Карл Бильдт, его слова приводит агентство Bloomberg.
«

"Если бы Россия преуспела здесь (на Украине. — Прим. ред.), это был бы еще один Сайгон, еще один Кабул с точки зрения эрозии американской мощи", — сказал он.

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Захват Сайгона — столицы Южного Вьетнама — произошел в самом конце вьетнамской войны, которая длилась с 1964 по 1975 год. Перед этим США провели операцию "Порывистый ветер", она включала в себя эвакуацию почти всего американского гражданского и военного персонала из Сайгона.
В середине августа 2021 года движение "Талибан"* вошло в Кабул. Две недели после этого из аэропорта афганской столицы, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей. В ночь на 31 августа американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Вывод американских сил из Афганистана не раз сравнивали с ситуацией во Вьетнаме в 1975 году.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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Кабул (город)РоссияАфганистанКарл БильдтТалибанООН
 
 
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