https://ria.ru/20240530/bespilotniki-1949284290.html
На Кубани назвали цели сбитых украинских БПЛА
На Кубани назвали цели сбитых украинских БПЛА - РИА Новости, 30.05.2024
На Кубани назвали цели сбитых украинских БПЛА
Целями сбитых в Краснодарском крае украинских беспилотников были гражданские объекты в Темрюкском районе, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:05
2024-05-30T10:05
2024-05-30T10:05
краснодарский край
темрюкский район
россия
безопасность
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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Целями сбитых в Краснодарском крае украинских беспилотников были гражданские объекты в Темрюкском районе, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани. В четверг в Минобороны России проинформировало, что дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края. "Утром 30 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов в Темрюкском районе. Силами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говорится в сообщении. Уточняется, что в станице Вышестеблиевской обломки беспилотника попали в трансформаторную подстанцию, есть незначительные повреждения, на месте работают специальные службы, идет оценка нанесенного ущерба оборудованию. Пострадавших нет. Ещё один БПЛА упал в районе посёлка Волна. Предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают специальные службы.
https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949273770.html
https://ria.ru/20240519/opershtab-1946959883.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, темрюкский район, россия, безопасность
Краснодарский край, Темрюкский район, Россия, Безопасность
На Кубани назвали цели сбитых украинских БПЛА
Целями сбитых на Кубани украинских БПЛА были объекты в Темрюкском районе
КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Целями сбитых в Краснодарском крае украинских беспилотников были гражданские объекты в Темрюкском районе, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани.
В четверг в Минобороны России
проинформировало, что дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края.
"Утром 30 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов в Темрюкском районе. Силами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в станице Вышестеблиевской обломки беспилотника попали в трансформаторную подстанцию, есть незначительные повреждения, на месте работают специальные службы, идет оценка нанесенного ущерба оборудованию. Пострадавших нет.
Ещё один БПЛА упал в районе посёлка Волна. Предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают специальные службы.