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На Кубани назвали цели сбитых украинских БПЛА - РИА Новости, 30.05.2024
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10:05 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/bespilotniki-1949284290.html
На Кубани назвали цели сбитых украинских БПЛА
На Кубани назвали цели сбитых украинских БПЛА - РИА Новости, 30.05.2024
На Кубани назвали цели сбитых украинских БПЛА
Целями сбитых в Краснодарском крае украинских беспилотников были гражданские объекты в Темрюкском районе, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:05
2024-05-30T10:05
краснодарский край
темрюкский район
россия
безопасность
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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Целями сбитых в Краснодарском крае украинских беспилотников были гражданские объекты в Темрюкском районе, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани. В четверг в Минобороны России проинформировало, что дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края. "Утром 30 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов в Темрюкском районе. Силами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говорится в сообщении. Уточняется, что в станице Вышестеблиевской обломки беспилотника попали в трансформаторную подстанцию, есть незначительные повреждения, на месте работают специальные службы, идет оценка нанесенного ущерба оборудованию. Пострадавших нет. Ещё один БПЛА упал в районе посёлка Волна. Предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают специальные службы.
https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949273770.html
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краснодарский край
темрюкский район
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краснодарский край, темрюкский район, россия, безопасность
Краснодарский край, Темрюкский район, Россия, Безопасность
На Кубани назвали цели сбитых украинских БПЛА

Целями сбитых на Кубани украинских БПЛА были объекты в Темрюкском районе

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиОбломки беспилотника, сбитого у села Глушково в Курской области
Обломки беспилотника, сбитого у села Глушково в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Обломки беспилотника, сбитого у села Глушково в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Целями сбитых в Краснодарском крае украинских беспилотников были гражданские объекты в Темрюкском районе, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани.
В четверг в Минобороны России проинформировало, что дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области
Вчера, 09:23
"Утром 30 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов в Темрюкском районе. Силами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в станице Вышестеблиевской обломки беспилотника попали в трансформаторную подстанцию, есть незначительные повреждения, на месте работают специальные службы, идет оценка нанесенного ущерба оборудованию. Пострадавших нет.
Ещё один БПЛА упал в районе посёлка Волна. Предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают специальные службы.
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19 мая, 04:45
 
Краснодарский крайТемрюкский районРоссияБезопасность
 
 
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