https://ria.ru/20240530/bespilotniki-1949284290.html

На Кубани назвали цели сбитых украинских БПЛА

На Кубани назвали цели сбитых украинских БПЛА - РИА Новости, 30.05.2024

На Кубани назвали цели сбитых украинских БПЛА

Целями сбитых в Краснодарском крае украинских беспилотников были гражданские объекты в Темрюкском районе, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:05

2024-05-30T10:05

2024-05-30T10:05

краснодарский край

темрюкский район

россия

безопасность

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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Целями сбитых в Краснодарском крае украинских беспилотников были гражданские объекты в Темрюкском районе, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани. В четверг в Минобороны России проинформировало, что дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края. "Утром 30 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов в Темрюкском районе. Силами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говорится в сообщении. Уточняется, что в станице Вышестеблиевской обломки беспилотника попали в трансформаторную подстанцию, есть незначительные повреждения, на месте работают специальные службы, идет оценка нанесенного ущерба оборудованию. Пострадавших нет. Ещё один БПЛА упал в районе посёлка Волна. Предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают специальные службы.

https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949273770.html

https://ria.ru/20240519/opershtab-1946959883.html

краснодарский край

темрюкский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, темрюкский район, россия, безопасность