https://ria.ru/20240530/bespilotniki-1949264491.html
Над Краснодарским краем уничтожили несколько украинских беспилотников
Над Краснодарским краем уничтожили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 30.05.2024
Над Краснодарским краем уничтожили несколько украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:01
2024-05-30T08:01
2024-05-30T08:11
россия
безопасность
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны России."Тридцатого мая т.г. около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240529/oblomki-1949175587.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, краснодарский край
Россия, Безопасность, Краснодарский край
Над Краснодарским краем уничтожили несколько украинских беспилотников
Над Краснодарским краем средствами ПВО уничтожили пять украинских беспилотников
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны России.
"Тридцатого мая т.г. около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края", - добавили в МО РФ.