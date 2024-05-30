https://ria.ru/20240530/bespilotniki-1949264491.html

Над Краснодарским краем уничтожили несколько украинских беспилотников

Над Краснодарским краем уничтожили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 30.05.2024

Над Краснодарским краем уничтожили несколько украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:01

2024-05-30T08:01

2024-05-30T08:11

россия

безопасность

краснодарский край

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны России."Тридцатого мая т.г. около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240529/oblomki-1949175587.html

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, краснодарский край