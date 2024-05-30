https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949381989.html
В Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника
В Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 30.05.2024
В Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника
Российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:35
2024-05-30T14:35
2024-05-30T14:40
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."30 мая текущего года около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240530/minoborony-1949261741.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника
ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Белгородской области