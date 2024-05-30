https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949336304.html
В Курской области отменили опасность атаки беспилотника
В Курской области отменили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 30.05.2024
В Курской области отменили опасность атаки беспилотника
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:51
2024-05-30T12:51
2024-05-30T12:54
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
украина
алексей смирнов (политик)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Курская область: Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА.", - написал он.Об отбое опасности сообщено через девять минут после того, как она была объявлена.
https://ria.ru/20240526/obstrely-1948441835.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили опасность атаки беспилотника
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА