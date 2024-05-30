https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949296510.html

В Белгородской области при атаке дронов пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке дронов пострадал мужчина - РИА Новости, 30.05.2024

В Белгородской области при атаке дронов пострадал мужчина

Мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на АЗС у села Замостье Грайворонского округа, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:56

2024-05-30T10:56

2024-05-30T11:09

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg

БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на АЗС у села Замостье Грайворонского округа, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ дважды атаковали заправочную станцию с помощью дронов-камикадзе. Инциденты произошли на въезде в село Замостье Грайворонского городского округа. В результате падения первого дрона с последующей детонацией пострадал мирный житель. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица и нижних конечностей, участники территориальной самообороны пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что на АЗС выбиты стекла и повреждены навес и фасад, также осколками посечены легковой автомобиль и трактор. "При повторной атаке дрона повреждена заправочная колонка. Без возгорания. Оперативные службы работают на месте", - добавил глава области.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240530/peregovory-1949289282.html

https://ria.ru/20240530/podpole-1949261547.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия