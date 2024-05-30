https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949296510.html
В Белгородской области при атаке дронов пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дронов пострадал мужчина - РИА Новости, 30.05.2024
В Белгородской области при атаке дронов пострадал мужчина
Мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на АЗС у села Замостье Грайворонского округа, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:56
2024-05-30T10:56
2024-05-30T11:09
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на АЗС у села Замостье Грайворонского округа, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ дважды атаковали заправочную станцию с помощью дронов-камикадзе. Инциденты произошли на въезде в село Замостье Грайворонского городского округа. В результате падения первого дрона с последующей детонацией пострадал мирный житель. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица и нижних конечностей, участники территориальной самообороны пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что на АЗС выбиты стекла и повреждены навес и фасад, также осколками посечены легковой автомобиль и трактор. "При повторной атаке дрона повреждена заправочная колонка. Без возгорания. Оперативные службы работают на месте", - добавил глава области.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240530/peregovory-1949289282.html
https://ria.ru/20240530/podpole-1949261547.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке дронов пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке украинских дронов на АЗС пострадал мужчина