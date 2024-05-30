https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949273770.html
Беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области
Беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 30.05.2024
Беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области
Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области, без электричества остались 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и села Великая... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:23
2024-05-30T09:23
2024-05-30T09:28
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области, без электричества остались 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В результате атаки вражеского БПЛА по электроподстанции без электричества остаются 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка", - написал Балицкий.По его словам, специалисты ликвидируют последствия теракта, идет восстановление критической инфраструктуры."Пострадавших нет. Сохраняется угроза повторных атак", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240527/pvo-1948785827.html
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запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области
Дрон атаковал подстанцию в Запорожской области, оставив без света 1875 абонентов