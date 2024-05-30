https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949273770.html

Беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области

Беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 30.05.2024

Беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области, без электричества остались 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и села Великая... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:23

2024-05-30T09:23

2024-05-30T09:28

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области, без электричества остались 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В результате атаки вражеского БПЛА по электроподстанции без электричества остаются 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка", - написал Балицкий.По его словам, специалисты ликвидируют последствия теракта, идет восстановление критической инфраструктуры."Пострадавших нет. Сохраняется угроза повторных атак", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240527/pvo-1948785827.html

https://ria.ru/20240530/minoborony-1949261741.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия