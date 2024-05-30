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Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату - РИА Новости, 30.05.2024
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15:49 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/belousov-1949410203.html
Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату
Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату - РИА Новости, 30.05.2024
Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату
Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату, где примет участие в заседании совета министров обороны Организации Договора о... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:49
2024-05-30T15:49
россия
алма-ата
андрей белоусов
одкб
министерство обороны рф (минобороны рф)
казахстан
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АЛМА-АТА, 30 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату, где примет участие в заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Минобороны России. "В заседании спланировано участие министров обороны государств - членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника объединенного штаба ОДКБ. В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности Организации", - сказано в сообщении. Также на полях заседания министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств стран ОДКБ, информирует ведомство.
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россия, алма-ата, андрей белоусов, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), казахстан
Россия, Алма-Ата, Андрей Белоусов, ОДКБ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Казахстан
Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату

Белоусов прибыл в Казахстан на встречу министров обороны стран ОДКБ

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Андрей Белоусов. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 30 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату, где примет участие в заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Минобороны России.
"В заседании спланировано участие министров обороны государств - членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника объединенного штаба ОДКБ. В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности Организации", - сказано в сообщении.
Также на полях заседания министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств стран ОДКБ, информирует ведомство.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече в Минске с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным. 24 мая 2024
Белоусов заявил о необходимости тесного взаимодействия с Белоруссией
24 мая, 13:14
 
РоссияАлма-АтаАндрей БелоусовОДКБМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Казахстан
 
 
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