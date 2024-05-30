https://ria.ru/20240530/belousov-1949410203.html

Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату

Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату - РИА Новости, 30.05.2024

Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату

Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату, где примет участие в заседании совета министров обороны Организации Договора о... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:49

2024-05-30T15:49

2024-05-30T15:49

россия

алма-ата

андрей белоусов

одкб

министерство обороны рф (минобороны рф)

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АЛМА-АТА, 30 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату, где примет участие в заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Минобороны России. "В заседании спланировано участие министров обороны государств - членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника объединенного штаба ОДКБ. В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности Организации", - сказано в сообщении. Также на полях заседания министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств стран ОДКБ, информирует ведомство.

https://ria.ru/20240524/belousov-1948106907.html

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россия, алма-ата, андрей белоусов, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), казахстан