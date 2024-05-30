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Петербург на ПМЭФ представит свои достижения, заявил Беглов - РИА Новости, 30.05.2024
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16:01 30.05.2024 (обновлено: 16:02 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/beglov-1949417571.html
Петербург на ПМЭФ представит свои достижения, заявил Беглов
Петербург на ПМЭФ представит свои достижения, заявил Беглов - РИА Новости, 30.05.2024
Петербург на ПМЭФ представит свои достижения, заявил Беглов
Санкт-Петербург в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на правах принимающей стороны сможет представить свои достижения и... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:01
2024-05-30T16:02
экономика
санкт-петербург
александр беглов
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Санкт-Петербург в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на правах принимающей стороны сможет представить свои достижения и поделиться опытом по актуальным вопросам экономического и инвестиционного развития, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Деловая программа Петербурга в рамках ПМЭФ-2024 стартует 5 июня, в "нулевой" день форума. Она включает 15 мероприятий федерального и регионального уровня. "Ежегодно на экономический форум в Петербург съезжаются представители крупного российского и зарубежного бизнеса, руководители регионов и ведущие международные эксперты. Санкт-Петербург на правах принимающей стороны имеет уникальную возможность представить наши достижения и поделиться опытом по актуальным вопросам экономического и инвестиционного развития", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. В "нулевой" день специалисты обсудят повышение привлекательности рабочих профессий и производительности труда, межрегиональное сотрудничество и медицинский туризм. Также в экспозиционно-деловой зоне Петербурга рассмотрят правовое регулирования творческих индустрий как базового сектора развития экономики. Шестого июня программа продолжится панельной дискуссией федерального уровня "Все в парк! Стратегии и практики успеха креативных устойчивых городов". Здесь планируется обсудить креативное преобразование городских территорий и инструменты повышения качества городской среды. Еще одна значимая для города панельная дискуссия – "Международные контейнерные перевозки в современных условиях. Возможности портовой инфраструктуры Санкт-Петербурга". Речь пойдет о расширении географии портов-участников морского контейнерного сервиса с Петербургом и вместимости контейнерного флота. "Санкт-Петербург исторически является одним из ведущих транспортно-логистических центров страны. Сегодня мы перестраиваем логистические маршруты, переориентируемся на новые направления и продолжаем наращивать потенциал региона в этой сфере. Город поддерживает экспортеров, занимающихся контейнерными перевозками, – компенсирует им затраты на транспортировку. Ожидаем дальнейший рост динамики судозаходов в Петербург. На площадке ПМЭФ будем обсуждать с представителями индустрии потребности рынка контейнерных перевозок", – отметил Беглов. Седьмого июня в рамках деловой сессии "Международное продвижение. Разработка новых туристских предложений и продуктов" специалисты обсудят упрощение визовых процедур и введение новых удобных финансовых инструментов для иностранных туристов. В заключительный день форума, 8 июня, в экспозиционно-деловой зоне Петербурга пройдут дискуссионные сессии и круглые столы, посвященные искусственному интеллекту и импортозамещению программного обеспечения.
https://ria.ru/20240522/pmef-1947616476.html
https://ria.ru/20240523/beglov-1948023470.html
https://ria.ru/20240527/peterburg-1948524062.html
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экономика, санкт-петербург, александр беглов, пмэф-2024
Экономика, Санкт-Петербург, Александр Беглов, ПМЭФ-2024
Петербург на ПМЭФ представит свои достижения, заявил Беглов

Беглов: Петербург на ПМЭФ сможет представить свои достижения и поделиться опытом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПМЭФ
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПМЭФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Санкт-Петербург в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на правах принимающей стороны сможет представить свои достижения и поделиться опытом по актуальным вопросам экономического и инвестиционного развития, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Деловая программа Петербурга в рамках ПМЭФ-2024 стартует 5 июня, в "нулевой" день форума. Она включает 15 мероприятий федерального и регионального уровня.
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"Ежегодно на экономический форум в Петербург съезжаются представители крупного российского и зарубежного бизнеса, руководители регионов и ведущие международные эксперты. Санкт-Петербург на правах принимающей стороны имеет уникальную возможность представить наши достижения и поделиться опытом по актуальным вопросам экономического и инвестиционного развития", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
В "нулевой" день специалисты обсудят повышение привлекательности рабочих профессий и производительности труда, межрегиональное сотрудничество и медицинский туризм. Также в экспозиционно-деловой зоне Петербурга рассмотрят правовое регулирования творческих индустрий как базового сектора развития экономики.
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Шестого июня программа продолжится панельной дискуссией федерального уровня "Все в парк! Стратегии и практики успеха креативных устойчивых городов". Здесь планируется обсудить креативное преобразование городских территорий и инструменты повышения качества городской среды. Еще одна значимая для города панельная дискуссия – "Международные контейнерные перевозки в современных условиях. Возможности портовой инфраструктуры Санкт-Петербурга". Речь пойдет о расширении географии портов-участников морского контейнерного сервиса с Петербургом и вместимости контейнерного флота.
"Санкт-Петербург исторически является одним из ведущих транспортно-логистических центров страны. Сегодня мы перестраиваем логистические маршруты, переориентируемся на новые направления и продолжаем наращивать потенциал региона в этой сфере. Город поддерживает экспортеров, занимающихся контейнерными перевозками, – компенсирует им затраты на транспортировку. Ожидаем дальнейший рост динамики судозаходов в Петербург. На площадке ПМЭФ будем обсуждать с представителями индустрии потребности рынка контейнерных перевозок", – отметил Беглов.
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Седьмого июня в рамках деловой сессии "Международное продвижение. Разработка новых туристских предложений и продуктов" специалисты обсудят упрощение визовых процедур и введение новых удобных финансовых инструментов для иностранных туристов.
В заключительный день форума, 8 июня, в экспозиционно-деловой зоне Петербурга пройдут дискуссионные сессии и круглые столы, посвященные искусственному интеллекту и импортозамещению программного обеспечения.
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ЭкономикаСанкт-ПетербургАлександр БегловПМЭФ-2024
 
 
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