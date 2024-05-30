https://ria.ru/20240530/bayden-1949250678.html

Смена позиции Байдена по ударам ВСУ вглубь России неизбежна, сообщила NYT

Смена позиции Байдена по ударам ВСУ вглубь России неизбежна, сообщила NYT - РИА Новости, 30.05.2024

Смена позиции Байдена по ударам ВСУ вглубь России неизбежна, сообщила NYT

Президент США Джо Байден все ближе к тому, чтобы разрешить Киеву бить американским оружием вглубь территории России, в Белом доме считают пересмотр позиции... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T02:41

2024-05-30T02:41

2024-05-30T07:51

киев

россия

в мире

специальная военная операция на украине

джо байден

украина

дмитрий песков

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939259612_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_0e9efd98b2999c2200ed9fb0e8c92051.jpg

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден все ближе к тому, чтобы разрешить Киеву бить американским оружием вглубь территории России, в Белом доме считают пересмотр позиции неизбежным, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники."Президент Байден приближается к тому, что может стать одним из его самых важных решений в войне на Украине, — отмене запрета на удары американским оружием по территории России", — говорится в публикации.Как отмечают источники, советники Байдена "верят, что смена позиции является неизбежной", несмотря на беспокойство из-за возможного перерастания конфликта в "прямое противостояние с ядерным противником".По словам собеседников издания, Белый дом уже начал формальную и ускоренную переоценку действующей политики на предмет ее изменения с учетом имеющихся рисков."Его помощники по национальной безопасности проводят то, что они назвали "очень оживленным процессом", чтобы дать официальную рекомендацию президенту, зная, что импульс в войне смещается в сторону России", — говорится в статье.Как отмечается в материале, в случае ободрения ударов Киев столкнется с "жесткими ограничениями" со стороны Вашингтона, которые могут касаться выбора целей и того, как именно могут использоваться американские вооружения.Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что администрация Байдена обсуждает возможность разрешить Украине наносить удары американским оружием вглубь российской территории, но окончательное решение пока не принято. Как отмечалось, президент США и его команда "все больше обеспокоены способностью Киева отражать атаки России, особенно ее последнее наступление" в Харьковской области.В среду госсекретарь Энтони Блинкен заявил о том, что хотя США и не поощряют удары вне Украины, но признают ее право на самостоятельные решения о самообороне. Штаты, по его словам, позаботятся о том, чтобы Украина располагала необходимыми для этого ресурсами. При этом еще днем ранее координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что Вашингтон по-прежнему не поддерживает удары западным оружием по России.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность. Владимир Путин, говоря во вторник о возможности ударов западным оружием по России, отметил, что представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчет, с чем они играют.

https://ria.ru/20240530/sunak-1949244673.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1949206409.html

https://ria.ru/20240529/sholts-1949235245.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, в мире, джо байден, украина, дмитрий песков, сергей лавров, нато, politico