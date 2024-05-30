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Байден нахамил журналисту после вопроса о Харрис - РИА Новости, 30.05.2024
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01:34 30.05.2024 (обновлено: 02:14 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/bayden-1949248315.html
Байден нахамил журналисту после вопроса о Харрис
Байден нахамил журналисту после вопроса о Харрис - РИА Новости, 30.05.2024
Байден нахамил журналисту после вопроса о Харрис
Президент США Джо Байден вновь нахамил журналисту — на этот раз, отвечая на вопрос о возможной передаче полномочий главы государства вице-президенту Камале... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T01:34
2024-05-30T02:14
в мире
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владимир путин
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь нахамил журналисту — на этот раз, отвечая на вопрос о возможной передаче полномочий главы государства вице-президенту Камале Харрис в случае переизбрания на второй срок.В среду журналисты сопровождали американского лидера в аэропорту города Филадельфия, где один из представителей СМИ поинтересовался у хозяина Белого дома, станет ли он передавать полномочия главы государства Харрис в случае своего переизбрания, или же намерен отработать еще четыре года на этом посту."С тобой все в порядке? Ты головой ударился, или что?" — отреагировал Байден. Запись реплики опубликовало агентство C-SPAN.Нынешний американский лидер регулярно опускается до оскорблений в адрес других мировых лидеров и журналистов. Ранее американские СМИ писали о жалобах сотрудников Белого дома на грубости со стороны Байдена, а в мае, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, президент США вновь позволил себе недипломатично высказаться о президенте России Владимире Путине, назвав того "жестоким тираном".Сам Путин уже отвечал на попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года российский лидер сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".
https://ria.ru/20231104/bayden-1907351889.html
https://ria.ru/20231114/prezident-1909265831.html
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в мире, сша, россия, филадельфия, джо байден, владимир путин, камала харрис
В мире, США, Россия, Филадельфия, Джо Байден, Владимир Путин, Камала Харрис
Байден нахамил журналисту после вопроса о Харрис

Байден нахамил журналисту, спросившему про возможную передачу полномочий Харрис

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь нахамил журналисту — на этот раз, отвечая на вопрос о возможной передаче полномочий главы государства вице-президенту Камале Харрис в случае переизбрания на второй срок.
В среду журналисты сопровождали американского лидера в аэропорту города Филадельфия, где один из представителей СМИ поинтересовался у хозяина Белого дома, станет ли он передавать полномочия главы государства Харрис в случае своего переизбрания, или же намерен отработать еще четыре года на этом посту.
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Байден перепутал себя с главой Канады
4 ноября 2023, 01:40
"С тобой все в порядке? Ты головой ударился, или что?" — отреагировал Байден. Запись реплики опубликовало агентство C-SPAN.
Нынешний американский лидер регулярно опускается до оскорблений в адрес других мировых лидеров и журналистов. Ранее американские СМИ писали о жалобах сотрудников Белого дома на грубости со стороны Байдена, а в мае, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, президент США вновь позволил себе недипломатично высказаться о президенте России Владимире Путине, назвав того "жестоким тираном".
Сам Путин уже отвечал на попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года российский лидер сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".
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В миреСШАРоссияФиладельфияДжо БайденВладимир ПутинКамала Харрис
 
 
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