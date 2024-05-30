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Нелегитимность Зеленского заразительна — Байдену приготовиться - РИА Новости, 30.05.2024
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08:00 30.05.2024 (обновлено: 08:02 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/bayden-1949147707.html
Нелегитимность Зеленского заразительна — Байдену приготовиться
Нелегитимность Зеленского заразительна — Байдену приготовиться - РИА Новости, 30.05.2024
Нелегитимность Зеленского заразительна — Байдену приготовиться
"Истекшая легитимность" сейчас обсуждается применительно к Владимиру Зеленскому и рассматривается как инструмент давления России на Украину и Запад в целом... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:00
2024-05-30T08:02
аналитика
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
мишель обама
джо байден
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"Истекшая легитимность" сейчас обсуждается применительно к Владимиру Зеленскому и рассматривается как инструмент давления России на Украину и Запад в целом. Однако у самого этого термина есть большое будущее — причем ближайшее и куда более серьезное, чем даже конфликт на Украине. Речь идет о США.Сейчас американская пресса обсуждает, что в Демократической партии боятся говорить правду о шансах Байдена в ноябре — потому что все настолько плохо, что необходимо или срочно менять кандидата, или готовиться к поражению. Но дело в том, что оба варианта неприемлемы для истеблишмента — адекватной замены 81-летнему Джо не существует (за исключением очень сложного и рискового варианта с Мишель Обамой), а допустить второй срок Дональда Трампа "вашингтонское болото" абсолютно не готово. Остается только один путь — сделать так, чтобы Байден победил, причем путем махинаций, куда более масштабных, чем даже в 2016-м. То, что в ответ могут начаться не просто волнения, но и демарши отдельных штатов (заявляющих о непризнании итогов выборов), конечно, учитывается демократами, но считается меньшим ущербом, чем возвращение в Белый дом Трампа. В крайнем случае, если обеспечить победу Байдена все же не удастся, Демпартия может сама взять на вооружение тот же метод, то есть заявить о нарушениях при голосовании и отказаться признавать победу Трампа (используя контролируемые ею штаты). В любом случае риск того, что в ноябре в Штатах состоятся "незавершенные выборы", чрезвычайно велик.Если итоги голосования будут оспариваться и выборщики не смогут избрать президента, а конгресс — утвердить их решение, то 20 января следующего года не пройдет церемония инаугурации, то есть вступления в должность главы государства. Да, временное продление полномочий Байдена будет считаться законным, но только частью американского общества. Другая же будет уверена в том, что президент нелегитимен, то есть незаконен. И это огромная проблема — и не только для Америки.Считается, что Россия собирается договариваться об Украине с Западом — раз украинское руководство марионеточное, да еще и нелегитимное, то о чем с ним говорить? А вот Запад, и в первую очередь США, могут выступать стороной переговоров — с ними мы со временем и договоримся о том, чтобы они отступились от Украины. В самих Штатах часто говорят (больше в пропагандистских целях) о том, что Путин даже специально ждет ноября, то есть победы Трампа, чтобы уже с ним вести конкретные переговоры по Украине. Трамп то ли пойдет на уступки, то ли, наоборот, будет быстро подниматься по лестнице эскалации — и в любом случае сторонам придется начать договариваться.Но проблема в том, что даже если бы Россия и в самом деле собиралась договариваться по Украине с США, то у нее просто не будет такой возможности. Кризис власти в Штатах приведет к исчезновению второй стороны — подписывать что-либо с нелегитимным американским президентом просто бесполезно. Ну и что с того, что его считают легитимным Запад и большая часть мирового сообщества? В самой-то Америке его не признают часть штатов (а то и большинство палаты представителей). Какова будет цена достигнутым договоренностям в случае импичмента или даже раскола страны? Нулевая.Понятно, что Россия и так не поверит никаким обещаниям и гарантиям США, но в случае нелегитимности (или неполной легитимности) американского президента теряется даже малейший смысл переговоров.К чему это приведет?К тому, что судьба Украины не зависит от договоренностей с президентом США — легитимным или нет. Судьба Украины зависит от военного и геополитического наступления России — и достижения нами победы, которая приведет к капитуляции Киева. Только демонтаж существующей сейчас на Украине конструкции (и власти в том числе) приведет к ее освобождению от контроля со стороны Запада и возвращению на русскую орбиту. Нелегитимность нынешней украинской власти продолжает и усиливает нелегитимность нынешней модели Украины, а надвигающаяся нелегитимность американского президента поможет и облегчит нам работу по демонтажу возведенных на нашей земле противоестественных, незаконных, русофобских конструкций.
https://ria.ru/20240529/bayden-1949038504.html
https://ria.ru/20240529/bayden-1949034306.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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аналитика, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, мишель обама, джо байден
Аналитика, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мишель Обама, Джо Байден

Нелегитимность Зеленского заразительна — Байдену приготовиться

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
"Истекшая легитимность" сейчас обсуждается применительно к Владимиру Зеленскому и рассматривается как инструмент давления России на Украину и Запад в целом. Однако у самого этого термина есть большое будущее — причем ближайшее и куда более серьезное, чем даже конфликт на Украине. Речь идет о США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
В Белом доме ответили на критику Зеленского в адрес Байдена
Вчера, 05:22
Сейчас американская пресса обсуждает, что в Демократической партии боятся говорить правду о шансах Байдена в ноябре — потому что все настолько плохо, что необходимо или срочно менять кандидата, или готовиться к поражению. Но дело в том, что оба варианта неприемлемы для истеблишмента — адекватной замены 81-летнему Джо не существует (за исключением очень сложного и рискового варианта с Мишель Обамой), а допустить второй срок Дональда Трампа "вашингтонское болото" абсолютно не готово. Остается только один путь — сделать так, чтобы Байден победил, причем путем махинаций, куда более масштабных, чем даже в 2016-м. То, что в ответ могут начаться не просто волнения, но и демарши отдельных штатов (заявляющих о непризнании итогов выборов), конечно, учитывается демократами, но считается меньшим ущербом, чем возвращение в Белый дом Трампа. В крайнем случае, если обеспечить победу Байдена все же не удастся, Демпартия может сама взять на вооружение тот же метод, то есть заявить о нарушениях при голосовании и отказаться признавать победу Трампа (используя контролируемые ею штаты). В любом случае риск того, что в ноябре в Штатах состоятся "незавершенные выборы", чрезвычайно велик.
Если итоги голосования будут оспариваться и выборщики не смогут избрать президента, а конгресс — утвердить их решение, то 20 января следующего года не пройдет церемония инаугурации, то есть вступления в должность главы государства. Да, временное продление полномочий Байдена будет считаться законным, но только частью американского общества. Другая же будет уверена в том, что президент нелегитимен, то есть незаконен. И это огромная проблема — и не только для Америки.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
СМИ: демократы виртуально выдвинут Байдена кандидатом в президенты
Вчера, 03:02
Считается, что Россия собирается договариваться об Украине с Западом — раз украинское руководство марионеточное, да еще и нелегитимное, то о чем с ним говорить? А вот Запад, и в первую очередь США, могут выступать стороной переговоров — с ними мы со временем и договоримся о том, чтобы они отступились от Украины. В самих Штатах часто говорят (больше в пропагандистских целях) о том, что Путин даже специально ждет ноября, то есть победы Трампа, чтобы уже с ним вести конкретные переговоры по Украине. Трамп то ли пойдет на уступки, то ли, наоборот, будет быстро подниматься по лестнице эскалации — и в любом случае сторонам придется начать договариваться.
Но проблема в том, что даже если бы Россия и в самом деле собиралась договариваться по Украине с США, то у нее просто не будет такой возможности. Кризис власти в Штатах приведет к исчезновению второй стороны — подписывать что-либо с нелегитимным американским президентом просто бесполезно. Ну и что с того, что его считают легитимным Запад и большая часть мирового сообщества? В самой-то Америке его не признают часть штатов (а то и большинство палаты представителей). Какова будет цена достигнутым договоренностям в случае импичмента или даже раскола страны? Нулевая.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Риск нереален": в США предложили безумный план против России
Вчера, 10:01
Понятно, что Россия и так не поверит никаким обещаниям и гарантиям США, но в случае нелегитимности (или неполной легитимности) американского президента теряется даже малейший смысл переговоров.
К чему это приведет?
К тому, что судьба Украины не зависит от договоренностей с президентом США — легитимным или нет. Судьба Украины зависит от военного и геополитического наступления России — и достижения нами победы, которая приведет к капитуляции Киева. Только демонтаж существующей сейчас на Украине конструкции (и власти в том числе) приведет к ее освобождению от контроля со стороны Запада и возвращению на русскую орбиту. Нелегитимность нынешней украинской власти продолжает и усиливает нелегитимность нынешней модели Украины, а надвигающаяся нелегитимность американского президента поможет и облегчит нам работу по демонтажу возведенных на нашей земле противоестественных, незаконных, русофобских конструкций.
 
АналитикаУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийМишель ОбамаДжо Байден
 
 
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