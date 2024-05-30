https://ria.ru/20240530/baturin-1949460385.html
Мосгорсуд признал законным приговор бизнесмену Батурину
Мосгорсуд признал законным приговор бизнесмену Батурину - РИА Новости, 30.05.2024
Мосгорсуд признал законным приговор бизнесмену Батурину
Мосгорсуд признал законным шестилетний приговор бизнесмену Виктору Батурину по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:29
2024-05-30T17:29
2024-05-30T17:29
происшествия
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елена батурина
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным шестилетний приговор бизнесмену Виктору Батурину по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор Симоновского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Симоновский суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил Батурина к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о мошенничестве. Во время прений сторон прокурор просил назначить бизнесмену 7,5 лет колонии. Батурина признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и двух эпизодах фальсификации доказательств, но по второму пункту его освободили от наказания за истечением срока давности преступления. В начале судебного разбирательства он признал вину. Его арестовали в июле 2021 года. Защита обжаловала приговор, апелляционное представление также внесла прокуратура, посчитав наказание Батурину слишком мягким, однако затем отозвала его. Уголовное дело против Батурина возбудили по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора с Батуриным, который рассматривался в суде Инсбрука. Речь идет о компенсации за пакет акций девелоперской компании "Интеко" стоимостью свыше 500 миллионов рублей. В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима за мошенничество. Его освободили в 2016-м после того, как Верховный суд Калмыкии заменил неотбытую часть наказания штрафом в размере 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240530/mutabor-1949419718.html
https://ria.ru/20240528/rozysk-1948989767.html
https://ria.ru/20240529/strelkov-1949172174.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, инсбрук, елена батурина, юрий лужков, московский городской суд
Происшествия, Москва, Инсбрук, Елена Батурина, Юрий Лужков, Московский городской суд
Мосгорсуд признал законным приговор бизнесмену Батурину
Мосгорсуд признал законным приговор бизнесмену Батурину по делу о мошенничестве
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным шестилетний приговор бизнесмену Виктору Батурину по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговор Симоновского суда Москвы
оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Симоновский суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил Батурина к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о мошенничестве. Во время прений сторон прокурор просил назначить бизнесмену 7,5 лет колонии.
Батурина признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и двух эпизодах фальсификации доказательств, но по второму пункту его освободили от наказания за истечением срока давности преступления. В начале судебного разбирательства он признал вину. Его арестовали в июле 2021 года.
Защита обжаловала приговор, апелляционное представление также внесла прокуратура, посчитав наказание Батурину слишком мягким, однако затем отозвала его.
Уголовное дело против Батурина возбудили по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова
. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора с Батуриным, который рассматривался в суде Инсбрука
. Речь идет о компенсации за пакет акций девелоперской компании "Интеко
" стоимостью свыше 500 миллионов рублей.
В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима за мошенничество. Его освободили в 2016-м после того, как Верховный суд Калмыкии заменил неотбытую часть наказания штрафом в размере 300 тысяч рублей.