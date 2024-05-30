https://ria.ru/20240530/baturin-1949460385.html

Мосгорсуд признал законным приговор бизнесмену Батурину

Мосгорсуд признал законным приговор бизнесмену Батурину - РИА Новости, 30.05.2024

Мосгорсуд признал законным приговор бизнесмену Батурину

Мосгорсуд признал законным шестилетний приговор бизнесмену Виктору Батурину по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:29

2024-05-30T17:29

2024-05-30T17:29

происшествия

москва

инсбрук

елена батурина

юрий лужков

московский городской суд

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным шестилетний приговор бизнесмену Виктору Батурину по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор Симоновского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Симоновский суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил Батурина к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о мошенничестве. Во время прений сторон прокурор просил назначить бизнесмену 7,5 лет колонии. Батурина признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и двух эпизодах фальсификации доказательств, но по второму пункту его освободили от наказания за истечением срока давности преступления. В начале судебного разбирательства он признал вину. Его арестовали в июле 2021 года. Защита обжаловала приговор, апелляционное представление также внесла прокуратура, посчитав наказание Батурину слишком мягким, однако затем отозвала его. Уголовное дело против Батурина возбудили по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора с Батуриным, который рассматривался в суде Инсбрука. Речь идет о компенсации за пакет акций девелоперской компании "Интеко" стоимостью свыше 500 миллионов рублей. В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима за мошенничество. Его освободили в 2016-м после того, как Верховный суд Калмыкии заменил неотбытую часть наказания штрафом в размере 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240530/mutabor-1949419718.html

https://ria.ru/20240528/rozysk-1948989767.html

https://ria.ru/20240529/strelkov-1949172174.html

москва

инсбрук

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, инсбрук, елена батурина, юрий лужков, московский городской суд