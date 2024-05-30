https://ria.ru/20240530/bashkiriya-1949323302.html

В Башкирии назначили выборы главы региона

В Башкирии назначили выборы главы региона - РИА Новости, 30.05.2024

В Башкирии назначили выборы главы региона

Депутаты башкирского парламента назначили выборы главы региона на 8 сентября, сообщила пресс-служба госсобрания-курултая республики. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:20

2024-05-30T12:20

2024-05-30T12:46

республика башкортостан

россия

константин толкачев

радий хабиров

политика

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УФА, 30 мая - РИА Новости. Депутаты башкирского парламента назначили выборы главы региона на 8 сентября, сообщила пресс-служба госсобрания-курултая республики. "Выборы главы республики в соответствии с кодексом Республики Башкортостан о выборах назначены на 8 сентября. С принятием соответствующего постановления официально начинается кампания по выборам высшего должностного лица республики. Кандидаты выдвигаются политическими партиями", - цитирует пресс-служба спикера регионального парламента Константина Толкачёва. Он отметил, что согласно конституции Башкирии, главой республики может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет и постоянно поживающий на территории страны. Кандидат не должен иметь гражданства иностранного государства, вида на жительство или другого документа, дающего право на постоянное проживание за рубежом. "Предстоящие выборы имеют особое значение для развития республики. Участие в них – это законное право каждого избирателя и инструмент прямого влияния на политические процессы. На выборах главы республики мы будем голосовать за стратегию и программу, будем выбирать наше будущее", - добавил Толкачёв. Полномочия руководителя Башкирии Радия Хабирова истекают в сентябре. Ранее он заручился поддержкой президента России на выборах главы республики.

https://ria.ru/20240530/gubernator-1949321746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика башкортостан, россия, константин толкачев, радий хабиров, политика