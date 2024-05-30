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Артиллерия выполнила "огневое прочесывание" под Авдеевкой - РИА Новости, 30.05.2024
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05:03 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/avdeevka-1949256338.html
Артиллерия выполнила "огневое прочесывание" под Авдеевкой
Артиллерия выполнила "огневое прочесывание" под Авдеевкой - РИА Новости, 30.05.2024
Артиллерия выполнила "огневое прочесывание" под Авдеевкой
Артиллеристы группировки войск "Центр" выполнили "огневое прочесывание" позиций ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T05:03
2024-05-30T05:03
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" выполнили "огневое прочесывание" позиций ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр", применив метод "огневого прочесывания", выполнили удар по скоплению живой силы и техники противника, рассредоточенной в лесополосе на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что артиллеристы произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 10 километров - по району нахождения националистов. "Применив метод "огневого прочесывания", артиллеристы поддержали наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника, поразив его район сосредоточения. Контроль поражения целей и передачу координат место положения противника осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240522/minoborony-1947559252.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия выполнила "огневое прочесывание" под Авдеевкой

Артиллеристы группировки "Центр" выполнили "огневое прочесывание" под Авдеевкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" выполнили "огневое прочесывание" позиций ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр", применив метод "огневого прочесывания", выполнили удар по скоплению живой силы и техники противника, рассредоточенной в лесополосе на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве отметили, что артиллеристы произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 10 километров - по району нахождения националистов.
"Применив метод "огневого прочесывания", артиллеристы поддержали наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника, поразив его район сосредоточения. Контроль поражения целей и передачу координат место положения противника осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА", - добавили в Минобороны.
Удар из Градов по живой силе и складам ВСУ на донецком направлении - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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