https://ria.ru/20240530/avdeevka-1949256338.html
Артиллерия выполнила "огневое прочесывание" под Авдеевкой
Артиллерия выполнила "огневое прочесывание" под Авдеевкой - РИА Новости, 30.05.2024
Артиллерия выполнила "огневое прочесывание" под Авдеевкой
Артиллеристы группировки войск "Центр" выполнили "огневое прочесывание" позиций ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T05:03
2024-05-30T05:03
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" выполнили "огневое прочесывание" позиций ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр", применив метод "огневого прочесывания", выполнили удар по скоплению живой силы и техники противника, рассредоточенной в лесополосе на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что артиллеристы произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 10 километров - по району нахождения националистов. "Применив метод "огневого прочесывания", артиллеристы поддержали наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника, поразив его район сосредоточения. Контроль поражения целей и передачу координат место положения противника осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240522/minoborony-1947559252.html
https://ria.ru/20240526/artilleriya-1948393791.html
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Артиллерия выполнила "огневое прочесывание" под Авдеевкой
Артиллеристы группировки "Центр" выполнили "огневое прочесывание" под Авдеевкой
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" выполнили "огневое прочесывание" позиций ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр", применив метод "огневого прочесывания", выполнили удар по скоплению живой силы и техники противника, рассредоточенной в лесополосе на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что артиллеристы произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 10 километров - по району нахождения националистов.
"Применив метод "огневого прочесывания", артиллеристы поддержали наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника, поразив его район сосредоточения. Контроль поражения целей и передачу координат место положения противника осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА", - добавили в Минобороны.