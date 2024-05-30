https://ria.ru/20240530/armeniya-1949377144.html

Экс-премьер Армении допустил отставку Пашиняна

Экс-премьер Армении допустил отставку Пашиняна - РИА Новости, 30.05.2024

Экс-премьер Армении допустил отставку Пашиняна

Протестные выступления в Армении могут привести к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна, если приобретут более широкую поддержку внутри страны,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:27

2024-05-30T14:27

2024-05-30T14:27

армения

азербайджан

баку

никол пашинян

армянская апостольская церковь

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Протестные выступления в Армении могут привести к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна, если приобретут более широкую поддержку внутри страны, считает экс-премьер Армении Грант Багратян. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Участники протестного движения предложили его кандидатуру на пост главы правительства Армении. "Тут ситуация меняется ежеминутно, но это сильное движение", - сказал Багратян РИА Новости на полях заседания "Лазаревского клуба" в Москве. По его мнению, происходящее может привести к отставке Пашиняна, если к акциям присоединится больше людей, а другие государства выскажут им поддержку. Пока что продолжается поддержка Пашиняна иностранными кругами, особенно западными, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240525/armeniya-1948326828.html

https://ria.ru/20240529/armeniya-1949192092.html

армения

азербайджан

баку

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армения, азербайджан, баку, никол пашинян, армянская апостольская церковь