https://ria.ru/20240530/arest-1949314167.html

Суд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук*

Суд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук* - РИА Новости, 30.05.2024

Суд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук*

Апелляционный военный суд признал законным продление до 22 октября срока ареста режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:01

2024-05-30T12:01

2024-05-30T12:02

сирия

евгения беркович

светлана петрийчук

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным продление до 22 октября срока ареста режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление 2-го Западного окружного военного суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Ранее 2-й Западный окружной военный суд продлил девушкам меру пресечения до 22 октября. Эта же инстанция уже приступила к рассмотрению дела по существу, сейчас оно находится на стадии судебного следствия - защита и обвинения представляют свои доказательства. По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска". Беркович* и Петрийчук* вину не признают. Обе уже год находятся под арестом, несмотря на наличие на иждивении пожилых родственников и, в случае Беркович, двух приёмных детей с проблемами со здоровьем и психологическими особенностями.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

сирия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сирия, евгения беркович, светлана петрийчук, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия