https://ria.ru/20240530/arest-1949314167.html
Суд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук*
Суд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук* - РИА Новости, 30.05.2024
Суд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук*
Апелляционный военный суд признал законным продление до 22 октября срока ареста режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:01
2024-05-30T12:01
2024-05-30T12:02
сирия
евгения беркович
светлана петрийчук
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881459089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2e96cee9023a01eb729f8fc052041f8.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным продление до 22 октября срока ареста режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление 2-го Западного окружного военного суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Ранее 2-й Западный окружной военный суд продлил девушкам меру пресечения до 22 октября. Эта же инстанция уже приступила к рассмотрению дела по существу, сейчас оно находится на стадии судебного следствия - защита и обвинения представляют свои доказательства. По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска". Беркович* и Петрийчук* вину не признают. Обе уже год находятся под арестом, несмотря на наличие на иждивении пожилых родственников и, в случае Беркович, двух приёмных детей с проблемами со здоровьем и психологическими особенностями.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881459089_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_39fa8bceeec67c6c18a83177079cd736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, евгения беркович, светлана петрийчук, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Сирия, Евгения Беркович, Светлана Петрийчук, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Суд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук*
Суд признал законным продление ареста режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным продление до 22 октября срока ареста режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление 2-го Западного окружного военного суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Ранее 2-й Западный окружной военный суд продлил девушкам меру пресечения до 22 октября. Эта же инстанция уже приступила к рассмотрению дела по существу, сейчас оно находится на стадии судебного следствия - защита и обвинения представляют свои доказательства.
По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете.
Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".
Беркович* и Петрийчук* вину не признают. Обе уже год находятся под арестом, несмотря на наличие на иждивении пожилых родственников и, в случае Беркович, двух приёмных детей с проблемами со здоровьем и психологическими особенностями.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов