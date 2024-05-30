https://ria.ru/20240530/anapa-1949534525.html
Кубанские депутаты лишили Анапу статуса города
Кубанские депутаты лишили Анапу статуса города - РИА Новости, 30.05.2024
Кубанские депутаты лишили Анапу статуса города
Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края изменили статус Анапы с города-курорта на муниципальный округ, сообщили в пресс-службе парламента Кубани. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T23:46
2024-05-30T23:46
2024-05-30T23:46
краснодарский край
анапа
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края изменили статус Анапы с города-курорта на муниципальный округ, сообщили в пресс-службе парламента Кубани. "В настоящее время муниципальное образование город-курорт Анапа не соответствует указанным критериям по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов, входящих в состав городского округа. Законопроектом предлагается муниципальное образование город-курорт Анапа наделить статусом муниципального округа", - передает пресс-служба слова председателя комитета по вопросам местного самоуправления Андрея Дорошева. Он уточнил, что законопроект разработан для приведения статуса Анапы в соответствие с федеральным законом. При этом новый статус Анапы не является основанием для досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления городского округа, добавляют в пресс-службе. "Мы продолжаем работу по приведению в соответствие краевого законодательства. Подчеркну, законопроектом установлен переходный период до 1 января 2025 года, в течение которого принимается устав муниципального образования, вносятся изменения в иные муниципальные правовые акты. Реализация данного этапа не принесет неудобств местным жителям", - подчеркнул председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20240529/putin-1949104348.html
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РИА Новости
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анапа, краснодарский край
Краснодарский край, Анапа, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края изменили статус Анапы с города-курорта на муниципальный округ, сообщили в пресс-службе парламента Кубани.
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"В настоящее время муниципальное образование город-курорт Анапа не соответствует указанным критериям по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов, входящих в состав городского округа. Законопроектом предлагается муниципальное образование город-курорт Анапа наделить статусом муниципального округа", - передает пресс-служба слова председателя комитета по вопросам местного самоуправления Андрея Дорошева.
Он уточнил, что законопроект разработан для приведения статуса Анапы в соответствие с федеральным законом.
При этом новый статус Анапы не является основанием для досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления городского округа, добавляют в пресс-службе.
"Мы продолжаем работу по приведению в соответствие краевого законодательства. Подчеркну, законопроектом установлен переходный период до 1 января 2025 года, в течение которого принимается устав муниципального образования, вносятся изменения в иные муниципальные правовые акты. Реализация данного этапа не принесет неудобств местным жителям", - подчеркнул председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.