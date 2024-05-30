https://ria.ru/20240530/alkogol-1949460014.html

Продажу алкоголя в магазинах жилых домов ограничили в Мурманской области

Продажу алкоголя в магазинах жилых домов ограничили в Мурманской области - РИА Новости, 30.05.2024

Продажу алкоголя в магазинах жилых домов ограничили в Мурманской области

Депутаты Мурманской областной думы поддержали законопроект, предполагающий, что продавать алкогольную продукцию в розницу в магазинах, расположенных в жилых... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:28

2024-05-30T17:28

2024-05-30T17:28

мурманская область

мурманская область

арктика

андрей чибис

мурманская областная дума

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МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости. Депутаты Мурманской областной думы поддержали законопроект, предполагающий, что продавать алкогольную продукцию в розницу в магазинах, расположенных в жилых домах, можно при условии, что площадь такого магазина составляет не менее 250 квадратных метров, сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области. "Ограничительная мера, предложенная в законопроекте, направлена на снижение доступности алкогольной продукции в местах проживания граждан и воспрепятствование открытию в жилых домах и общежитиях, а также в пристроенных (встроенных, встроенно-пристроенных) к ним помещениях, новых магазинов, реализующих алкогольную продукцию, общая площадь которых менее 250 квадратных метров", - говорится в сообщении. Решение о таких ограничительных мерах, предложенных министерством Арктики и экономики Мурманской области, депутаты областной думы в четверг приняли в первом и окончательном чтении. "Принятие данного законопроекта связано с поступающими на постоянной основе обращениями граждан, возмущенными большим количеством магазинов, основной ассортимент которых составляет алкогольная продукция, в местах проживания граждан", – отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова, слова которой приводятся в сообщении. Уточняется, что с начала года поступило порядка 100 обращений от жителей, которые были обеспокоены доступностью алкогольной продукции в жилых домах. Проектом закона предусмотрено, что дополнительные ограничения вступят в силу с 1 сентября 2024 года. При этом магазинов, включенных в лицензию на розничную продажу алкогольной продукции до 1 сентября 2024 года, этот запрет не коснется. Действующие магазины смогут продлевать лицензии неограниченное количество раз. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил профильному ведомству разработать механизм для ограничения на территории региона розничной продажи алкогольной продукции в магазинах, расположенных в жилых домах.

https://ria.ru/20231123/bezhentsy-1911461556.html

https://ria.ru/20231127/voznagrazhdenie-1912198933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурманская область, арктика, андрей чибис, мурманская областная дума