На саммите глав G7 представят ряд опций использования активов России
Минфин США: на саммите G7 представят опции использования активов РФ для Киева
© AP Photo / Eugene HoshikoФлаги стран — участниц объединения "Большая семерка"
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаги стран — участниц объединения "Большая семерка". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. На предстоящем саммите лидеров стран "Большой семерки" (G7) в июне в Италии будет представлено несколько вариантов использования замороженных активов России для поддержки Украины, заявил заместитель главы американского минфина Уолли Адейемо.
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"Министр (финансов США Джанет - ред.) Йеллен вместе с министрами финансов G7 работает над определением ряда вариантов, которые будут представлены лидерам на встрече в июне", - сообщил он в интервью Блумберг.
Как отметил американский чиновник, от решения глав государств G7 будет зависеть, как Запад станет использоваться замороженные суверенные активы России для военной поддержки Украины и инвестиций в ее восстановление.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".