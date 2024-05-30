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На саммите глав G7 представят ряд опций использования активов России - РИА Новости, 30.05.2024
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01:32 30.05.2024 (обновлено: 01:57 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/aktivy-1949247987.html
На саммите глав G7 представят ряд опций использования активов России
На саммите глав G7 представят ряд опций использования активов России - РИА Новости, 30.05.2024
На саммите глав G7 представят ряд опций использования активов России
На предстоящем саммите лидеров стран "Большой семерки" (G7) в июне в Италии будет представлено несколько вариантов использования замороженных активов России для РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T01:32
2024-05-30T01:57
россия
украина
италия
сергей лавров
g7
евросоюз
euroclear
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. На предстоящем саммите лидеров стран "Большой семерки" (G7) в июне в Италии будет представлено несколько вариантов использования замороженных активов России для поддержки Украины, заявил заместитель главы американского минфина Уолли Адейемо. "Министр (финансов США Джанет - ред.) Йеллен вместе с министрами финансов G7 работает над определением ряда вариантов, которые будут представлены лидерам на встрече в июне", - сообщил он в интервью Блумберг. Как отметил американский чиновник, от решения глав государств G7 будет зависеть, как Запад станет использоваться замороженные суверенные активы России для военной поддержки Украины и инвестиций в ее восстановление. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240527/avstraliya-1948612635.html
https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949247098.html
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россия, украина, италия, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Италия, Сергей Лавров, G7, Евросоюз, Euroclear, Санкции в отношении России
На саммите глав G7 представят ряд опций использования активов России

Минфин США: на саммите G7 представят опции использования активов РФ для Киева

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаги стран — участниц объединения "Большая семерка"
Флаги стран — участниц объединения Большая семерка - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаги стран — участниц объединения "Большая семерка". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. На предстоящем саммите лидеров стран "Большой семерки" (G7) в июне в Италии будет представлено несколько вариантов использования замороженных активов России для поддержки Украины, заявил заместитель главы американского минфина Уолли Адейемо.
«
"Министр (финансов США Джанет - ред.) Йеллен вместе с министрами финансов G7 работает над определением ряда вариантов, которые будут представлены лидерам на встрече в июне", - сообщил он в интервью Блумберг.
Министр обороны Австралии Ричард Марлз - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Минобороны Австралии заявило о невозможности конфисковать российские активы
27 мая, 13:02
Как отметил американский чиновник, от решения глав государств G7 будет зависеть, как Запад станет использоваться замороженные суверенные активы России для военной поддержки Украины и инвестиций в ее восстановление.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В США анонсировали санкции против России по ограничению закупок для ВПК
01:12
 
РоссияУкраинаИталияСергей ЛавровG7ЕвросоюзEuroclearСанкции в отношении России
 
 
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