https://ria.ru/20240530/abramchenko-1949466258.html

ЕР выдвинула Абрамченко на праймериз в Ростовской области

ЕР выдвинула Абрамченко на праймериз в Ростовской области - РИА Новости, 30.05.2024

ЕР выдвинула Абрамченко на праймериз в Ростовской области

Партия "Единая Россия" выдвинула бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко на предварительное электронное голосование для участия в довыборах в Государственную... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:39

2024-05-30T17:39

2024-05-30T17:39

политика

ростовская область

виктория абрамченко

единая россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко на предварительное электронное голосование для участия в довыборах в Государственную Думу, соответствующее решение было принято на заседании президиума Генсовета партии. "У президиума Генсовета есть право, предусмотренное внутренними документами партии, от себя направить кандидатов для участия в предварительном голосовании на любом уровне выборов" - сообщил Турчак на заседании президиума. Он поставил на голосование вопрос о выдвижении Абрамченко по 152 южному одномандатному избирательному округу Ростовской области. "Решение принято", - заключил он по итогам голосования.

https://ria.ru/20240511/belousov-1945278241.html

https://ria.ru/20231209/er-1914771478.html

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, ростовская область, виктория абрамченко, единая россия