https://ria.ru/20240530/abramchenko-1949466258.html
ЕР выдвинула Абрамченко на праймериз в Ростовской области
ЕР выдвинула Абрамченко на праймериз в Ростовской области - РИА Новости, 30.05.2024
ЕР выдвинула Абрамченко на праймериз в Ростовской области
Партия "Единая Россия" выдвинула бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко на предварительное электронное голосование для участия в довыборах в Государственную... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:39
2024-05-30T17:39
2024-05-30T17:39
политика
ростовская область
виктория абрамченко
единая россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко на предварительное электронное голосование для участия в довыборах в Государственную Думу, соответствующее решение было принято на заседании президиума Генсовета партии. "У президиума Генсовета есть право, предусмотренное внутренними документами партии, от себя направить кандидатов для участия в предварительном голосовании на любом уровне выборов" - сообщил Турчак на заседании президиума. Он поставил на голосование вопрос о выдвижении Абрамченко по 152 южному одномандатному избирательному округу Ростовской области. "Решение принято", - заключил он по итогам голосования.
https://ria.ru/20240511/belousov-1945278241.html
https://ria.ru/20231209/er-1914771478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ростовская область, виктория абрамченко, единая россия
Политика, Ростовская область, Виктория Абрамченко, Единая Россия
ЕР выдвинула Абрамченко на праймериз в Ростовской области
Абрамченко пойдет на праймериз в Ростовской области для участия в довыборах
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко на предварительное электронное голосование для участия в довыборах в Государственную Думу, соответствующее решение было принято на заседании президиума Генсовета партии.
"У президиума Генсовета есть право, предусмотренное внутренними документами партии, от себя направить кандидатов для участия в предварительном голосовании на любом уровне выборов" - сообщил Турчак на заседании президиума.
Он поставил на голосование вопрос о выдвижении Абрамченко по 152 южному одномандатному избирательному округу Ростовской области.
"Решение принято", - заключил он по итогам голосования.