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ЕР выдвинула Абрамченко на праймериз в Ростовской области - РИА Новости, 30.05.2024
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17:39 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/abramchenko-1949466258.html
ЕР выдвинула Абрамченко на праймериз в Ростовской области
ЕР выдвинула Абрамченко на праймериз в Ростовской области - РИА Новости, 30.05.2024
ЕР выдвинула Абрамченко на праймериз в Ростовской области
Партия "Единая Россия" выдвинула бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко на предварительное электронное голосование для участия в довыборах в Государственную... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:39
2024-05-30T17:39
политика
ростовская область
виктория абрамченко
единая россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко на предварительное электронное голосование для участия в довыборах в Государственную Думу, соответствующее решение было принято на заседании президиума Генсовета партии. "У президиума Генсовета есть право, предусмотренное внутренними документами партии, от себя направить кандидатов для участия в предварительном голосовании на любом уровне выборов" - сообщил Турчак на заседании президиума. Он поставил на голосование вопрос о выдвижении Абрамченко по 152 южному одномандатному избирательному округу Ростовской области. "Решение принято", - заключил он по итогам голосования.
https://ria.ru/20240511/belousov-1945278241.html
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политика, ростовская область, виктория абрамченко, единая россия
Политика, Ростовская область, Виктория Абрамченко, Единая Россия
ЕР выдвинула Абрамченко на праймериз в Ростовской области

Абрамченко пойдет на праймериз в Ростовской области для участия в довыборах

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВиктория Абрамченко
Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Виктория Абрамченко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко на предварительное электронное голосование для участия в довыборах в Государственную Думу, соответствующее решение было принято на заседании президиума Генсовета партии.
"У президиума Генсовета есть право, предусмотренное внутренними документами партии, от себя направить кандидатов для участия в предварительном голосовании на любом уровне выборов" - сообщил Турчак на заседании президиума.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Белоусов и Абрамченко не вошли в новый кабинет министров
11 мая, 18:26
Он поставил на голосование вопрос о выдвижении Абрамченко по 152 южному одномандатному избирательному округу Ростовской области.
"Решение принято", - заключил он по итогам голосования.
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ПолитикаРостовская областьВиктория АбрамченкоЕдиная Россия
 
 
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