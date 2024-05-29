Рейтинг@Mail.ru
РЖД запретят высаживать из электричек животных без хозяев - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 29.05.2024 (обновлено: 21:37 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/zhivotnye-1949227414.html
РЖД запретят высаживать из электричек животных без хозяев
РЖД запретят высаживать из электричек животных без хозяев - РИА Новости, 29.05.2024
РЖД запретят высаживать из электричек животных без хозяев
РЖД планируют запретить высадку животных без хозяина из электричек во всех пригородных компаниях, сообщил журналистам замгендиректора компании Иван Колесников. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T21:06
2024-05-29T21:37
россия
ржд
животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152347/95/1523479555_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_5c957525f08b0e2879a44766c614bd84.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. РЖД планируют запретить высадку животных без хозяина из электричек во всех пригородных компаниях, сообщил журналистам замгендиректора компании Иван Колесников.&quot;Да, конечно. На сегодня есть общий документ — порядок действий работников филиалов ОАО &quot;РЖД&quot; и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах пригородного сообщения, а также на отдельных объектах пассажирской инфраструктуры животных без владельцев. Он доведен до всех пригородных компаний. Сейчас идет разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК с учетом этого порядка&quot;, — сказал он в ответ на вопрос, начали ли распространять такой запрет.Колесников также подтвердил, что запрет введут в этом году. По его словам, сейчас надо уточнить сроки, однако много времени это не займет.Перевозки пассажиров в электричках осуществляют пригородные пассажирские компании. Акционерами большей части пригородных компаний, помимо РЖД, являются и регионы.Вопрос о правилах перевозки животных в России стал широко обсуждаться после резонансного случая с высадкой из поезда кота Твикса. Холдинг РЖД после инцидента запретил проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования на улицу, прописав подробный алгоритм действий в таких случаях. Колесников сообщал, что аналогичный запрет планируется распространить и на электрички.
https://ria.ru/20240121/kot-1922559110.html
https://ria.ru/20240207/zhivotnye-1925866092.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152347/95/1523479555_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_66c405099d8f08a73093183638b7a7c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ржд, животные
Россия, РЖД, Животные
РЖД запретят высаживать из электричек животных без хозяев

РЖД планируют запретить высадку животных без хозяина из электричек

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСобака на путях железной дороги
Собака на путях железной дороги - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Собака на путях железной дороги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. РЖД планируют запретить высадку животных без хозяина из электричек во всех пригородных компаниях, сообщил журналистам замгендиректора компании Иван Колесников.
«

"Да, конечно. На сегодня есть общий документ — порядок действий работников филиалов ОАО "РЖД" и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах пригородного сообщения, а также на отдельных объектах пассажирской инфраструктуры животных без владельцев. Он доведен до всех пригородных компаний. Сейчас идет разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК с учетом этого порядка", — сказал он в ответ на вопрос, начали ли распространять такой запрет.

Пассажиры на перроне Казанского вокзала перед отправкой первого поезда по туристическому маршруту В Сибирь - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
РЖД пересмотрят правила перевозки животных после гибели кота Твикса
21 января, 01:22
Колесников также подтвердил, что запрет введут в этом году. По его словам, сейчас надо уточнить сроки, однако много времени это не займет.
Перевозки пассажиров в электричках осуществляют пригородные пассажирские компании. Акционерами большей части пригородных компаний, помимо РЖД, являются и регионы.
Вопрос о правилах перевозки животных в России стал широко обсуждаться после резонансного случая с высадкой из поезда кота Твикса. Холдинг РЖД после инцидента запретил проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования на улицу, прописав подробный алгоритм действий в таких случаях. Колесников сообщал, что аналогичный запрет планируется распространить и на электрички.
Кот в переноске - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Запрет на высадку животных без хозяина могут распространить на электрички
7 февраля, 10:31
 
РоссияРЖДЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала