https://ria.ru/20240529/zhivotnye-1949227414.html
РЖД запретят высаживать из электричек животных без хозяев
РЖД запретят высаживать из электричек животных без хозяев - РИА Новости, 29.05.2024
РЖД запретят высаживать из электричек животных без хозяев
РЖД планируют запретить высадку животных без хозяина из электричек во всех пригородных компаниях, сообщил журналистам замгендиректора компании Иван Колесников. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T21:06
2024-05-29T21:06
2024-05-29T21:37
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животные
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. РЖД планируют запретить высадку животных без хозяина из электричек во всех пригородных компаниях, сообщил журналистам замгендиректора компании Иван Колесников."Да, конечно. На сегодня есть общий документ — порядок действий работников филиалов ОАО "РЖД" и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах пригородного сообщения, а также на отдельных объектах пассажирской инфраструктуры животных без владельцев. Он доведен до всех пригородных компаний. Сейчас идет разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК с учетом этого порядка", — сказал он в ответ на вопрос, начали ли распространять такой запрет.Колесников также подтвердил, что запрет введут в этом году. По его словам, сейчас надо уточнить сроки, однако много времени это не займет.Перевозки пассажиров в электричках осуществляют пригородные пассажирские компании. Акционерами большей части пригородных компаний, помимо РЖД, являются и регионы.Вопрос о правилах перевозки животных в России стал широко обсуждаться после резонансного случая с высадкой из поезда кота Твикса. Холдинг РЖД после инцидента запретил проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования на улицу, прописав подробный алгоритм действий в таких случаях. Колесников сообщал, что аналогичный запрет планируется распространить и на электрички.
https://ria.ru/20240121/kot-1922559110.html
https://ria.ru/20240207/zhivotnye-1925866092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ржд, животные
РЖД запретят высаживать из электричек животных без хозяев
РЖД планируют запретить высадку животных без хозяина из электричек
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. РЖД планируют запретить высадку животных без хозяина из электричек во всех пригородных компаниях, сообщил журналистам замгендиректора компании Иван Колесников.
«
"Да, конечно. На сегодня есть общий документ — порядок действий работников филиалов ОАО "РЖД" и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах пригородного сообщения, а также на отдельных объектах пассажирской инфраструктуры животных без владельцев. Он доведен до всех пригородных компаний. Сейчас идет разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК с учетом этого порядка", — сказал он в ответ на вопрос, начали ли распространять такой запрет.
Колесников также подтвердил, что запрет введут в этом году. По его словам, сейчас надо уточнить сроки, однако много времени это не займет.
Перевозки пассажиров в электричках осуществляют пригородные пассажирские компании. Акционерами большей части пригородных компаний, помимо РЖД, являются и регионы.
Вопрос о правилах перевозки животных в России
стал широко обсуждаться после резонансного случая с высадкой из поезда кота Твикса. Холдинг РЖД после инцидента запретил проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования на улицу, прописав подробный алгоритм действий в таких случаях. Колесников сообщал, что аналогичный запрет планируется распространить и на электрички.