https://ria.ru/20240529/zhile-1949239292.html
На Кубани более 170 молодых семей улучшат жилищные условия в 2024 году
На Кубани более 170 молодых семей улучшат жилищные условия в 2024 году - РИА Новости, 29.05.2024
На Кубани более 170 молодых семей улучшат жилищные условия в 2024 году
Социальную выплату на улучшение жилищных условий получили 174 молодых семей в Краснодарском крае, всего за год такое право смогут реализовать 386 семей, сообщил РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T23:16
2024-05-29T23:16
2024-05-29T23:19
краснодарский край
общество
краснодар
краснодарский край
северский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906880307_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ac4a222b98563bdf2b3ff31e266885d.jpg
КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Социальную выплату на улучшение жилищных условий получили 174 молодых семей в Краснодарском крае, всего за год такое право смогут реализовать 386 семей, сообщил журналистам вице-губернатор Андрей Прошунин. "С начала 2024 году выдали 341 свидетельство о праве на поддержку из бюджета. Уже перечислены средства 174 семьям. Всего в 2024 году такое право реализуют 386 молодых семей. На это из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделено более 850 миллионов рублей", - передаёт пресс-служба краевой администрации слова Прошунина. По данным властей, наибольшее количество выплат молодые семьи получили в Краснодаре, в Курганинском, Абинском, Белореченском, Усть-Лабинском и Северском районах. Уточняется, что выплаты зависят от стоимости квадратного метра жилья в городе или районе. Например, в этом году для семьи из трех человек выплата в Крымском городском поселении составляет 661,5 тысяч рублей, в Краснодаре – 2,28 миллионов рублей. В курортных городах семья из трех человек получит почти три миллиона рублей. Соцвыплату предоставляют молодым семьям с детьми или без них, которые признаны нуждающимися в жилом помещении, при условии, что возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20240529/stroymaterialy-1949239760.html
краснодар
краснодарский край
северский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906880307_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ffe00ef0636b770dc9cd8108c87dccc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодар, краснодарский край, северский район
Краснодарский край, Общество, Краснодар, Краснодарский край, Северский район
КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Социальную выплату на улучшение жилищных условий получили 174 молодых семей в Краснодарском крае, всего за год такое право смогут реализовать 386 семей, сообщил журналистам вице-губернатор Андрей Прошунин.
«
"С начала 2024 году выдали 341 свидетельство о праве на поддержку из бюджета. Уже перечислены средства 174 семьям. Всего в 2024 году такое право реализуют 386 молодых семей. На это из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделено более 850 миллионов рублей", - передаёт пресс-служба краевой администрации слова Прошунина.
По данным властей, наибольшее количество выплат молодые семьи получили в Краснодаре
, в Курганинском, Абинском, Белореченском, Усть-Лабинском и Северском районах
.
Уточняется, что выплаты зависят от стоимости квадратного метра жилья в городе или районе. Например, в этом году для семьи из трех человек выплата в Крымском городском поселении составляет 661,5 тысяч рублей, в Краснодаре – 2,28 миллионов рублей. В курортных городах семья из трех человек получит почти три миллиона рублей.
Соцвыплату предоставляют молодым семьям с детьми или без них, которые признаны нуждающимися в жилом помещении, при условии, что возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, добавляют в пресс-службе.