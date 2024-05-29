Рейтинг@Mail.ru
На Кубани более 170 молодых семей улучшат жилищные условия в 2024 году - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
23:16 29.05.2024 (обновлено: 23:19 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/zhile-1949239292.html
На Кубани более 170 молодых семей улучшат жилищные условия в 2024 году
На Кубани более 170 молодых семей улучшат жилищные условия в 2024 году - РИА Новости, 29.05.2024
На Кубани более 170 молодых семей улучшат жилищные условия в 2024 году
Социальную выплату на улучшение жилищных условий получили 174 молодых семей в Краснодарском крае, всего за год такое право смогут реализовать 386 семей, сообщил РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T23:16
2024-05-29T23:19
краснодарский край
общество
краснодар
краснодарский край
северский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906880307_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ac4a222b98563bdf2b3ff31e266885d.jpg
КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Социальную выплату на улучшение жилищных условий получили 174 молодых семей в Краснодарском крае, всего за год такое право смогут реализовать 386 семей, сообщил журналистам вице-губернатор Андрей Прошунин. "С начала 2024 году выдали 341 свидетельство о праве на поддержку из бюджета. Уже перечислены средства 174 семьям. Всего в 2024 году такое право реализуют 386 молодых семей. На это из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделено более 850 миллионов рублей", - передаёт пресс-служба краевой администрации слова Прошунина. По данным властей, наибольшее количество выплат молодые семьи получили в Краснодаре, в Курганинском, Абинском, Белореченском, Усть-Лабинском и Северском районах. Уточняется, что выплаты зависят от стоимости квадратного метра жилья в городе или районе. Например, в этом году для семьи из трех человек выплата в Крымском городском поселении составляет 661,5 тысяч рублей, в Краснодаре – 2,28 миллионов рублей. В курортных городах семья из трех человек получит почти три миллиона рублей. Соцвыплату предоставляют молодым семьям с детьми или без них, которые признаны нуждающимися в жилом помещении, при условии, что возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20240529/stroymaterialy-1949239760.html
краснодар
краснодарский край
северский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906880307_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ffe00ef0636b770dc9cd8108c87dccc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодар, краснодарский край, северский район
Краснодарский край, Общество, Краснодар, Краснодарский край, Северский район

На Кубани более 170 молодых семей улучшат жилищные условия в 2024 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКлючи от новых квартир
Ключи от новых квартир - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ключи от новых квартир. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Социальную выплату на улучшение жилищных условий получили 174 молодых семей в Краснодарском крае, всего за год такое право смогут реализовать 386 семей, сообщил журналистам вице-губернатор Андрей Прошунин.
«
"С начала 2024 году выдали 341 свидетельство о праве на поддержку из бюджета. Уже перечислены средства 174 семьям. Всего в 2024 году такое право реализуют 386 молодых семей. На это из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделено более 850 миллионов рублей", - передаёт пресс-служба краевой администрации слова Прошунина.
По данным властей, наибольшее количество выплат молодые семьи получили в Краснодаре, в Курганинском, Абинском, Белореченском, Усть-Лабинском и Северском районах.
Уточняется, что выплаты зависят от стоимости квадратного метра жилья в городе или районе. Например, в этом году для семьи из трех человек выплата в Крымском городском поселении составляет 661,5 тысяч рублей, в Краснодаре – 2,28 миллионов рублей. В курортных городах семья из трех человек получит почти три миллиона рублей.
Соцвыплату предоставляют молодым семьям с детьми или без них, которые признаны нуждающимися в жилом помещении, при условии, что возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, добавляют в пресс-службе.
Работа Комбината строительных материалов №1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
На Кубани производители стройматериалов на 35,7% увеличили объем отгрузки
Вчера, 23:19
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарКраснодарский крайСеверский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала