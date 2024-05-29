https://ria.ru/20240529/zhile-1949239292.html

На Кубани более 170 молодых семей улучшат жилищные условия в 2024 году

На Кубани более 170 молодых семей улучшат жилищные условия в 2024 году - РИА Новости, 29.05.2024

На Кубани более 170 молодых семей улучшат жилищные условия в 2024 году

Социальную выплату на улучшение жилищных условий получили 174 молодых семей в Краснодарском крае, всего за год такое право смогут реализовать 386 семей, сообщил РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T23:16

2024-05-29T23:16

2024-05-29T23:19

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общество

краснодар

краснодарский край

северский район

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КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Социальную выплату на улучшение жилищных условий получили 174 молодых семей в Краснодарском крае, всего за год такое право смогут реализовать 386 семей, сообщил журналистам вице-губернатор Андрей Прошунин. "С начала 2024 году выдали 341 свидетельство о праве на поддержку из бюджета. Уже перечислены средства 174 семьям. Всего в 2024 году такое право реализуют 386 молодых семей. На это из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделено более 850 миллионов рублей", - передаёт пресс-служба краевой администрации слова Прошунина. По данным властей, наибольшее количество выплат молодые семьи получили в Краснодаре, в Курганинском, Абинском, Белореченском, Усть-Лабинском и Северском районах. Уточняется, что выплаты зависят от стоимости квадратного метра жилья в городе или районе. Например, в этом году для семьи из трех человек выплата в Крымском городском поселении составляет 661,5 тысяч рублей, в Краснодаре – 2,28 миллионов рублей. В курортных городах семья из трех человек получит почти три миллиона рублей. Соцвыплату предоставляют молодым семьям с детьми или без них, которые признаны нуждающимися в жилом помещении, при условии, что возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20240529/stroymaterialy-1949239760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодар, краснодарский край, северский район