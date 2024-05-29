https://ria.ru/20240529/zemletryasenie-1949046466.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 29.05.2024

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано утром в среду в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T07:54

2024-05-29T07:54

2024-05-29T07:54

происшествия

тихий океан

матуа

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано утром в среду в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 29 мая в 12.43 (4.43 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 265 километрах восточнее курильского острова Матуа, очаг на глубине 56 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее информации, данные об ощутимости специалистам не поступали.

https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937009821.html

тихий океан

матуа

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происшествия, тихий океан, матуа, елена семенова