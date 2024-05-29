https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html

Зеленский — все: законная власть на Украине перешла спикеру Рады

Зеленский — все: законная власть на Украине перешла спикеру Рады - РИА Новости, 29.05.2024

Зеленский — все: законная власть на Украине перешла спикеру Рады

Отмена Зеленским под предлогом военного положения президентских выборов, которые должны были пройти до апреля сего года, поставила киевский режим, и особенно... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:00

2024-05-29T08:00

2024-05-29T08:02

специальная военная операция на украине

аналитика

украина

россия

владимир путин

киев

верховная рада украины

руслан стефанчук

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Отмена Зеленским под предлогом военного положения президентских выборов, которые должны были пройти до апреля сего года, поставила киевский режим, и особенно его западных "эффективных менеджеров", в крайне неудобную позу.Немного смущаясь присутствием на одних и тех же полосах гневных энциклик в адрес "последних тираний" (ну то есть России и Белоруссии, где выборы президентов проводятся строго по букве закона) и славословий в сторону Зеленского и "идеальной украинской демократии", после официального истечения полномочий украинского недопрезидента 20 мая западные СМИ продемонстрировали чудеса смысловой эквилибристики, оправдывающей явное и очевидное попрание в Киеве хваленого "мира, построенного на правилах", но это сделало ситуацию только хуже.Какие бы оправдания ни выдумывались для легитимизации "продленного" Зеленского в глазах западной аудитории, ни одно из них не смогло убедить в том, что сегодня проблем с узурпацией власти на Украине нет.Вместо этого недоумевающим западным избирателям и налогоплательщикам скармливались красивые цитаты Зеленского вроде "Украина не обязана никому ничего доказывать по поводу демократии".Тем не менее неудобных вопросов начало появляться все больше и больше, стало ясно, что надо как-то определяться: темы-то подвисли очень важные — войны и мира во всем мире, это вам не эстонский забор из рабицы на границе с Россией.И раз уж на Украине и Западе не нашлось никого, кто мог бы внятно объяснить, кто теперь в Незалежной главный, за это взялся президент Российской Федерации Владимир Путин.По итогам своего визита в Китай Путин пообещал проанализировать, с кем теперь можно иметь дело по Украине, и он свое слово сдержал. Вчера, в конце своей поездки в Узбекистан, российский президент провел небольшой, но информативный мастер-класс по украинскому законодательству.Вот его краткие тезисы:О чем это нам говорит?Это нам говорит, что у судьбы очень тонкое чувство иронии.Сходив с друзьями в баню, нынешний спикер Верховной рады Руслан Стефанчук вдруг обнаружил, что по законодательству Украины (самому демократическому в мире) он теперь получил фактически полномочия президента Незалежной.Будучи хорошо тренированным спикером и заодно членом президентской фракции "Слуга народа", Стефанчук, конечно, сразу же заявил, что "все, кто ставят под сомнение легитимность президента Зеленского, — враги Украины".Однако факт остается фактом: на фоне не имеющих множества толкований слов Путина о том, что полномочия Зеленского после 20 мая истекли и что для нас имеет значение легитимность киевского лидера, если придется подписывать документы (понятно, какие), на данный момент единственной законной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер — господин Стефанчук, хочет он этого или нет.Конечно, особого оптимизма не вызывает то, что Стефанчук всю дорогу поддерживал все антинародные, антиукраинские и, по сути, антиконституционные инициативы Зеленского, а его личное политическое кредо сводится к заявлению, что "никаких русских нацменьшинств на Украине нет и не может быть, а их права должны быть ущемлены".Однако политика — искусство возможного: давайте вспомним ситуацию с афганским "Талибаном"*, который пока числится в России террористической организацией. Тем не менее вчера Владимир Путин сказал, что надо исходить из реалий и выстраивать с ними отношения, так как они сегодня являются властью в Афганистане. Естественно, это не означает, что талибы тут же станут для нас лучшими друзьями. Будет день — будет пища, и решать вопросы мы будем с теми, кто может их решать и соблюдать договоренности.Косвенным признаком того, что на Западе хромающий и крякающий Зеленский тоже становится бесполезным, является нарочитый отказ президента США Байдена ехать на широко распиаренную "мирную" конференцию по Украине в Швейцарии, что украинские эксперты уже обидчиво назвали "сигналом для стран западного мира".В любом случае нам в общем все равно, кто находится на том конце провода: как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "ситуация с легитимностью Владимира Зеленского на ход специальной военной операции не влияет". Другими словами, для русских ФАБов все равно, кого ВСУ признают своим "гетьманом".А кто будет подписывать документы со стороны Киева — по словам Путина, окончательный ответ на вопрос о легитимности своей власти должна дать политическая и правовая система Украины: "Это не так уж и сложно".* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240528/nato-1948860395.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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аналитика, украина, россия, владимир путин, киев, верховная рада украины, руслан стефанчук, владимир зеленский