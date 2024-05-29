https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html
Зеленский — все: законная власть на Украине перешла спикеру Рады
Зеленский — все: законная власть на Украине перешла спикеру Рады - РИА Новости, 29.05.2024
Зеленский — все: законная власть на Украине перешла спикеру Рады
Отмена Зеленским под предлогом военного положения президентских выборов, которые должны были пройти до апреля сего года, поставила киевский режим, и особенно... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T08:00
2024-05-29T08:00
2024-05-29T08:02
специальная военная операция на украине
аналитика
украина
россия
владимир путин
киев
верховная рада украины
руслан стефанчук
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Отмена Зеленским под предлогом военного положения президентских выборов, которые должны были пройти до апреля сего года, поставила киевский режим, и особенно его западных "эффективных менеджеров", в крайне неудобную позу.Немного смущаясь присутствием на одних и тех же полосах гневных энциклик в адрес "последних тираний" (ну то есть России и Белоруссии, где выборы президентов проводятся строго по букве закона) и славословий в сторону Зеленского и "идеальной украинской демократии", после официального истечения полномочий украинского недопрезидента 20 мая западные СМИ продемонстрировали чудеса смысловой эквилибристики, оправдывающей явное и очевидное попрание в Киеве хваленого "мира, построенного на правилах", но это сделало ситуацию только хуже.Какие бы оправдания ни выдумывались для легитимизации "продленного" Зеленского в глазах западной аудитории, ни одно из них не смогло убедить в том, что сегодня проблем с узурпацией власти на Украине нет.Вместо этого недоумевающим западным избирателям и налогоплательщикам скармливались красивые цитаты Зеленского вроде "Украина не обязана никому ничего доказывать по поводу демократии".Тем не менее неудобных вопросов начало появляться все больше и больше, стало ясно, что надо как-то определяться: темы-то подвисли очень важные — войны и мира во всем мире, это вам не эстонский забор из рабицы на границе с Россией.И раз уж на Украине и Западе не нашлось никого, кто мог бы внятно объяснить, кто теперь в Незалежной главный, за это взялся президент Российской Федерации Владимир Путин.По итогам своего визита в Китай Путин пообещал проанализировать, с кем теперь можно иметь дело по Украине, и он свое слово сдержал. Вчера, в конце своей поездки в Узбекистан, российский президент провел небольшой, но информативный мастер-класс по украинскому законодательству.Вот его краткие тезисы:О чем это нам говорит?Это нам говорит, что у судьбы очень тонкое чувство иронии.Сходив с друзьями в баню, нынешний спикер Верховной рады Руслан Стефанчук вдруг обнаружил, что по законодательству Украины (самому демократическому в мире) он теперь получил фактически полномочия президента Незалежной.Будучи хорошо тренированным спикером и заодно членом президентской фракции "Слуга народа", Стефанчук, конечно, сразу же заявил, что "все, кто ставят под сомнение легитимность президента Зеленского, — враги Украины".Однако факт остается фактом: на фоне не имеющих множества толкований слов Путина о том, что полномочия Зеленского после 20 мая истекли и что для нас имеет значение легитимность киевского лидера, если придется подписывать документы (понятно, какие), на данный момент единственной законной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер — господин Стефанчук, хочет он этого или нет.Конечно, особого оптимизма не вызывает то, что Стефанчук всю дорогу поддерживал все антинародные, антиукраинские и, по сути, антиконституционные инициативы Зеленского, а его личное политическое кредо сводится к заявлению, что "никаких русских нацменьшинств на Украине нет и не может быть, а их права должны быть ущемлены".Однако политика — искусство возможного: давайте вспомним ситуацию с афганским "Талибаном"*, который пока числится в России террористической организацией. Тем не менее вчера Владимир Путин сказал, что надо исходить из реалий и выстраивать с ними отношения, так как они сегодня являются властью в Афганистане. Естественно, это не означает, что талибы тут же станут для нас лучшими друзьями. Будет день — будет пища, и решать вопросы мы будем с теми, кто может их решать и соблюдать договоренности.Косвенным признаком того, что на Западе хромающий и крякающий Зеленский тоже становится бесполезным, является нарочитый отказ президента США Байдена ехать на широко распиаренную "мирную" конференцию по Украине в Швейцарии, что украинские эксперты уже обидчиво назвали "сигналом для стран западного мира".В любом случае нам в общем все равно, кто находится на том конце провода: как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "ситуация с легитимностью Владимира Зеленского на ход специальной военной операции не влияет". Другими словами, для русских ФАБов все равно, кого ВСУ признают своим "гетьманом".А кто будет подписывать документы со стороны Киева — по словам Путина, окончательный ответ на вопрос о легитимности своей власти должна дать политическая и правовая система Украины: "Это не так уж и сложно".* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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аналитика, украина, россия, владимир путин, киев, верховная рада украины, руслан стефанчук, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Украина, Россия, Владимир Путин, Киев, Верховная Рада Украины, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский
Отмена Зеленским под предлогом военного положения президентских выборов, которые должны были пройти до апреля сего года, поставила киевский режим, и особенно его западных "эффективных менеджеров", в крайне неудобную позу.
Немного смущаясь присутствием на одних и тех же полосах гневных энциклик в адрес "последних тираний" (ну то есть России
и Белоруссии
, где выборы президентов проводятся строго по букве закона) и славословий в сторону Зеленского и "идеальной украинской демократии", после официального истечения полномочий украинского недопрезидента 20 мая западные СМИ продемонстрировали чудеса смысловой эквилибристики, оправдывающей явное и очевидное попрание в Киеве
хваленого "мира, построенного на правилах", но это сделало ситуацию только хуже.
Какие бы оправдания ни выдумывались для легитимизации "продленного" Зеленского в глазах западной аудитории, ни одно из них не смогло убедить в том, что сегодня проблем с узурпацией власти на Украине нет.
Вместо этого недоумевающим западным избирателям и налогоплательщикам скармливались красивые цитаты Зеленского вроде "Украина не обязана никому ничего доказывать по поводу демократии".
Тем не менее неудобных вопросов начало появляться все больше и больше, стало ясно, что надо как-то определяться: темы-то подвисли очень важные — войны и мира во всем мире, это вам не эстонский забор из рабицы на границе с Россией.
И раз уж на Украине и Западе не нашлось никого, кто мог бы внятно объяснить, кто теперь в Незалежной главный, за это взялся президент Российской Федерации Владимир Путин
.
По итогам своего визита в Китай
Путин пообещал проанализировать, с кем теперь можно иметь дело по Украине, и он свое слово сдержал. Вчера, в конце своей поездки в Узбекистан
, российский президент провел небольшой, но информативный мастер-класс по украинскому законодательству.
- нынешнюю "загогулину" с президентством Зеленского регулируют два документа — закон от 2016 года о правовом статусе закона о военном положении и конституция Украины;
- закон о статусе закона о военном положении гласит, что в период военного положения выборы президента не проводятся, однако там нет ни слова о том, что полномочия действующего президента, истекшие в период действия военного положения, автоматически (или как-либо еще) продлеваются;
- в конституции Украины в принципе предусмотрено продление полномочий, но не президента, а только Рады (парламента), про продление полномочий президента там также не сказано ни слова;
- в случае продления полномочий Рады в период действия военного положения полномочия президента передаются спикеру Рады (до проведения выборов президента).
Это нам говорит, что у судьбы очень тонкое чувство иронии.
Сходив с друзьями в баню, нынешний спикер Верховной рады Руслан Стефанчук
вдруг обнаружил, что по законодательству Украины (самому демократическому в мире) он теперь получил фактически полномочия президента Незалежной.
Будучи хорошо тренированным спикером и заодно членом президентской фракции "Слуга народа", Стефанчук, конечно, сразу же заявил, что "все, кто ставят под сомнение легитимность президента Зеленского, — враги Украины".
Однако факт остается фактом: на фоне не имеющих множества толкований слов Путина о том, что полномочия Зеленского после 20 мая истекли и что для нас имеет значение легитимность киевского лидера, если придется подписывать документы (понятно, какие), на данный момент единственной законной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер — господин Стефанчук, хочет он этого или нет.
Конечно, особого оптимизма не вызывает то, что Стефанчук всю дорогу поддерживал все антинародные, антиукраинские и, по сути, антиконституционные инициативы Зеленского, а его личное политическое кредо сводится к заявлению, что "никаких русских нацменьшинств на Украине нет и не может быть, а их права должны быть ущемлены".
Однако политика — искусство возможного: давайте вспомним ситуацию с афганским "Талибаном
"*, который пока числится в России террористической организацией. Тем не менее вчера Владимир Путин сказал, что надо исходить из реалий и выстраивать с ними отношения, так как они сегодня являются властью в Афганистане
. Естественно, это не означает, что талибы тут же станут для нас лучшими друзьями. Будет день — будет пища, и решать вопросы мы будем с теми, кто может их решать и соблюдать договоренности.
Косвенным признаком того, что на Западе хромающий и крякающий Зеленский тоже становится бесполезным, является нарочитый отказ президента США
Байдена ехать на широко распиаренную "мирную" конференцию по Украине в Швейцарии
, что украинские эксперты уже обидчиво назвали "сигналом для стран западного мира".
В любом случае нам в общем все равно, кто находится на том конце провода: как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "ситуация с легитимностью Владимира Зеленского на ход специальной военной операции не влияет". Другими словами, для русских ФАБов все равно, кого ВСУ признают своим "гетьманом".
А кто будет подписывать документы со стороны Киева — по словам Путина, окончательный ответ на вопрос о легитимности своей власти должна дать политическая и правовая система Украины: "Это не так уж и сложно".
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.