https://ria.ru/20240529/zaryadeiyun-1948871365.html

Лучший царь Борис, оперная дива из Германии: летний фестиваль Зала Зарядье

Лучший царь Борис, оперная дива из Германии: летний фестиваль Зала Зарядье - РИА Новости, 29.05.2024

Лучший царь Борис, оперная дива из Германии: летний фестиваль Зала Зарядье

Концертный сезон Зал Зарядье завершает грандиозным II Московским летним музыкальным фестивалем, который продлится до конца июня. Прозвучат оперы в концертном... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:44

2024-05-29T09:44

2024-05-29T09:45

культпоход

борис годунов

юрий башмет

ильдар абдразаков

концертный зал "зарядье"

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Концертный сезон Зал Зарядье завершает грандиозным II Московским летним музыкальным фестивалем, который продлится до конца июня. Прозвучат оперы в концертном исполнении, симфоническая и камерная музыка, барочные и современные произведения, джаз и этника. Конечно, не обойдется программа и без детских интерактивных проектов. Неожиданным для многих слушателей станет концерт "Аромат звука", в котором объединятся музыка и запахи. И, конечно, нельзя обойти вниманием концерт звезды мировой барочной оперы немецкой сопрано Симоны Кермес.Мусоргский, опера "Борис Годунов". Открытие Летнего фестиваля2 июняКонцертное исполнение самой известной оперы Мусоргского "Борис Годунов" приурочено к 185-летию со дня рождения композитора, которое отмечается в этом году. В основе партитуры лежит одноименная трагедия Пушкина и "История государства Российского" Карамзина. Сюжет Мусорскому подсказал его друг, литературовед и историк Владимир Николький. Композитора идея привлекла возможностью через историю говорить о современности.С момента премьеры в 1874 году на сцене Мариинского театра эта опера стала одним из главных произведений русской музыки. Она звучит на всех подмостках мира, а партия царя Бориса считается эталонной для любого баса. На фестивале в Зале Зарядье ее исполнит выдающийся певец современности Ильдар Абдразаков.Чайковский, опера "Иоланта"5 июняОдна из особенностей программы фестиваля этого года – несколько концертных исполнений опер русского классического репертуара. Нельзя сказать, что эти партитуры обходят вниманием театры, однако такой формат исполнения дает возможность сосредоточиться именно на музыке. После "Бориса Годунова" прозвучит "Иоланта" Чайковского, последняя и одноактная опера композитора, премьера которой состоялась за год до его смерти. Сначала она прозвучала в один вечер с "Щелкунчиком" в Петербурге, позже композитор предложил молодому Рахманинову исполнить ее вместе с "Алеко" в Москве.Главную партию – Иоланты – исполнит сопрано Наталья Павлова. Уроженка Казани и выпускница Московской консерватории, сегодня она – приглашенная солистка Мариинского театра. Критики отмечают красоту, лиричность, нежность и выразительность ее голоса.Рахманинов, опера "Франческа да Римини"15 июняЕще одна опера в программе фестиваля – "Франческа да Римини" Рахманинова, основанная на эпизоде из "Божественной комедии" Данте. К этому сюжету композитор обращался дважды – сначала в 1876 году, создав симфоническую поэму, и позже в 1905, создав уже оперу.Либретто, как, кстати, и для "Иоланты", написал Модест Чайковский, брат композитора. Первоначально оно предназначалось для Римского-Корсакова или Лядова. Однако история не привлекла ни первого, ни второго. В отличие от Рахманинова. Первые наброски оперы он сделал во время поездки по Италии в 1900 году, а через четыре года закончил партитуру. Премьера оперы состоялась в 1906 году. В этом концертном исполнении главную партию исполнит уже признанная оперная певица, сопрано Альбина Шагимуратова.Программа "Моцарт и Сальери"14 июняАвторы этого вечера решили не только вспомнить легенду о взаимоотношениях двух композиторов, отраженную в маленькой трагедии Пушкина, но и буквально исполнить произведения этих двух современников. Можно сказать, что Антонио Сальери не повезло: трагедия Пушкина, позже пьеса британского драматурга Шеффера и снятый по ней фильм "Амадей" утвердили публику во мнении, что композитор желал смерти своего талантливого современника и коллеги.Уже в совсем преклонном возрасте, больной деменцией Сальери находился в психиатрической лечебнице – именно тогда по Вене поползли слухи об отравлении Моцарта, это было спустя 30 лет после его смерти. Так или иначе, но современные историки доказали, что вся эта история – выдумка. Более того, Сальери не был уж столь "серым" и бездарным композитором, каким он предстает в литературе. Так что вечер, на котором прозвучат две симфонии – Сальери и Моцарта, вполне может опровергнуть сложившийся стереотип. Во втором отделении концерта прозвучит опера Римского-Корсакова "Моцарт и Сальери", написанная как раз по трагедии Пушкина. Две мужские партии исполнят солисты Большого театра Ярослав Абаимов (тенор) и Игорь Подоплелов (баритон).Юрий Башмет и "Солисты Москвы"15 июняЭтот концерт полон парадоксов – здесь малоизвестные произведения Бриттена, Губайдулиной и Шнитке соседствуют с Моцартом, а домра звучит в ансамбле со струнными инструментами. Отчасти эта программа соответствует интересам руководителя оркестра, выдающегося альтиста и дирижера Юрия Башмета, который играл как произведения классиков, так и активно сотрудничал с современными композиторами. В каждом сочинении этого вечера можно найти какую-то связь с икусством прошлого. "Иллюминации" 1940 года Бриттен написал на стихи поэта XIX века Арютра Рембо. В "Трио-сонате для струнного оркестра" Шнитке звучат аллюзии на старинную музыку. На диалоге с народной культурой строятся Пять пьес для домры и струнных инструментов по мотивам татарского фольклора Губайдулиной. И наконец, завершит концерт невероятно популярная Симфония №40 Моцарта.Бах, "Бранденбургские концерты"17 июняУ многих мировых фестивалей есть традиция создания своих фестивальных оркестров. В прошлом году в рамках форума в Зале Зарядье появился свой симфонический оркестр, в этом году – барочный. Коллектив объединяет музыкантов, которые играют на исторических инструментах, то есть подобных тем, которые существовали в эпоху барокко. Возглавляет оркестр дирижер Иван Рудин.Музыканты исполнят шесть Бранденбургских концертов Баха, которые сегодня называют вершиной инструментальной музыки барокко. Эти концерты, написанные именно самим Бахом как единый цикл, следуют традициям итальянских концертов, в которых солисты "состязались" с оркестром. Сочиняя их, Бах, видимо, преследовал прозаическую цель. Он послал эти ноты, переписанные калиграфическим почерком, одному маркграфу, надеясь на место придворного руководителя оркестра. Ответа композитор так и не получил, рукопись пролежала в библиотеке более века, пока не была случайно обнаружена и опубликована.Сольный концерт Ольги Перетятько20 июня"Поет восхитительно", "голос стал более гибким, в нем появилась роскошная глубина" – так музыкальные критики пишут о выступлениях всемирно известной сопрано, российской певицы Ольги Перетятько. В основе ее репертуара – классика мировой оперы, партии в произведениях Моцарта, Доницетти, Беллини, Россини, Верди и других композиторов. Она родилась в Санкт-Петербурге и музыкальный путь начала с пения в детском хоре Мариинского театра. Получив образование в России, продолжила совершенствоваться в Германии и Италии. Международное признание пришло после победы на конкурсе Operalia Пласидо Доминго, с тех пор ее стали приглашать на лучшие концертные и оперные сцены мира. Певица активно ведет и сольную концертную деятельность, открывая публике малоизвестные произведения. Несколько лет назад она погрузилась в тему колыбельных песен – поводом стало рождение дочери. Теперь эти произведения певица часто исполняет на концертах. Впрочем, на вечере в Зале Зарядье прозвучат как малоизвестные, так и всем хорошо знакомые опусы, как, например, каватина Нормы "Casta Diva" из оперы Беллини.Сольный концерт Симоны Кермес23 июняВ столицу вновь с сольным концертом приезжает выдающаяся немецкая певица Симона Кермес. Ее называют "королевой барокко", и известна она, прежде всего как выдающаяся исполнительница музыки этой эпохи. Одно из главных качеств певицы – невероятный темперамент и потрясающая энергетика, которая ощущается даже на самых последних рядах концертного зала. Ее трактовки произведений иногда идут вразрез с принятыми правилами, а на сцену Кермес выходит в эпатирующих платьях. Но певица говорит, что главное для нее – это свобода, на сцене в первую очередь. В России она впервые побывала в 2006, и с тех пор часто приезжает сюда с концертами. В концертном зале "Зарядье" она выступит в сопровождении оркестра Pratum Integrum и представит прекрасную программу барочный арий.Прокофьев и Чайковский26 июняЭтот концерт – прекрасная возможность открыть для себя молодого пианиста Сергея Давыдченко. Он родился в 2004 году в станице Александрийской Ставропольского края, два года назад с отличием закончил среднюю специальную музыкальную школу при Ростовской консерватории имени Рахманинова. Сейчас студент этой консерватории.Молодой музыкант уже завоевал различные призы на конкурсах молодых пианистов, послужной список весьма внушительный. В том числе на Международном конкурсе молодых пианистов Grand Piano Competition в Москве в 2018 году Сергей получил шесть специальных призов, в 2021-м – Гран-при и десять специальных призов. На XVII Международном конкурсе им. П. И. Чайковского в 2023 году был удостоен I премии и золотой медали, а также двух специальных призов. При этом Сергей был самым молодым участником в номинации "фортепиано". На концерте в Зале Зарядье он исполнит Третий концерт Прокофьева для фортепиано с оркестром. В этот же вечер прозвучит рапсодия из балета "Сказ о каменном цветке" Прокофьева и Вторая симфония Чайковского.Дмитрий Синьковский и оркестр La Voce Strumentale29 июняОдним из последних концертов II Московского летнего музыкального фестиваля "Зарядье" станет выступление оркестра La Voce Strumentale под руководством его основателя дирижера Дмитрия Синьковского. Вот уже два сезона он возглавляет Нижегородский театр оперы и балета, где вместе с ним обосновался его замечательный музыкальный коллектив. При этом оркестр – частый столичный гость. На сей раз в программе музыка Стравинского к балету "Петрушка", редко звучащий вокальный цикл "Шехеразада" Равеля и Девятая симфония Шостаковича.

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культпоход, борис годунов, юрий башмет, ильдар абдразаков, концертный зал "зарядье"