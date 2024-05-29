https://ria.ru/20240529/zakon-1949234400.html
Путин подписал закон о двух пенсиях для семей погибших участников СВО
Путин подписал закон о двух пенсиях для семей погибших участников СВО - РИА Новости, 29.05.2024
Путин подписал закон о двух пенсиях для семей погибших участников СВО
Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым семьи погибших участников спецоперации на Украине с детьми до 23 лет смогут получать одновременно две... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T22:21
2024-05-29T22:21
2024-05-29T22:45
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым семьи погибших участников спецоперации на Украине с детьми до 23 лет смогут получать одновременно две пенсии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Речь идет о страховых выплатах и пенсии по потере кормильца. Ранее такое право было только у семей с детьми до восьми лет.Кроме того, законом предусмотрено, что кавалерам ордена Святого Георгия, а также награжденным знаком отличия ордена всех четырех степеней будут начислять дополнительное ежемесячное материальное обеспечение к пенсии. Законом устанавливается ежемесячное материальное обеспечение для награжденных орденом Святого Георгия в следующем соотношении: 415% размера социальной пенсии — награжденным орденом Святого Георгия 1-й степени или знаком отличия ордена Святого Георгия всех четырех степеней, 330% размера социальной пенсии — награжденным орденом Святого Георгия 2-й степени либо орденами Святого Георгия 3-й и 4-й степени, 250% размера социальной пенсии — награжденным орденом Святого Георгия 4-й степени. С августа 2000 года орден Святого Георгия является высшей военной наградой в России.
https://ria.ru/20240527/pensii-1948522300.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о двух пенсиях для семей погибших участников СВО
Путин утвердил выплату двух пенсий для семей погибших участников СВО
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым семьи погибших участников спецоперации на Украине с детьми до 23 лет смогут получать одновременно две пенсии, соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
Речь идет о страховых выплатах и пенсии по потере кормильца. Ранее такое право было только у семей с детьми до восьми лет.
Кроме того, законом предусмотрено, что кавалерам ордена Святого Георгия, а также награжденным знаком отличия ордена всех четырех степеней будут начислять дополнительное ежемесячное материальное обеспечение к пенсии.
Законом устанавливается ежемесячное материальное обеспечение для награжденных орденом Святого Георгия в следующем соотношении: 415% размера социальной пенсии — награжденным орденом Святого Георгия 1-й степени или знаком отличия ордена Святого Георгия всех четырех степеней, 330% размера социальной пенсии — награжденным орденом Святого Георгия 2-й степени либо орденами Святого Георгия 3-й и 4-й степени, 250% размера социальной пенсии — награжденным орденом Святого Георгия 4-й степени.
С августа 2000 года орден Святого Георгия является высшей военной наградой в России.