Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о двух пенсиях для семей погибших участников СВО - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 29.05.2024 (обновлено: 22:45 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/zakon-1949234400.html
Путин подписал закон о двух пенсиях для семей погибших участников СВО
Путин подписал закон о двух пенсиях для семей погибших участников СВО - РИА Новости, 29.05.2024
Путин подписал закон о двух пенсиях для семей погибших участников СВО
Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым семьи погибших участников спецоперации на Украине с детьми до 23 лет смогут получать одновременно две... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T22:21
2024-05-29T22:45
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым семьи погибших участников спецоперации на Украине с детьми до 23 лет смогут получать одновременно две пенсии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Речь идет о страховых выплатах и пенсии по потере кормильца. Ранее такое право было только у семей с детьми до восьми лет.Кроме того, законом предусмотрено, что кавалерам ордена Святого Георгия, а также награжденным знаком отличия ордена всех четырех степеней будут начислять дополнительное ежемесячное материальное обеспечение к пенсии. Законом устанавливается ежемесячное материальное обеспечение для награжденных орденом Святого Георгия в следующем соотношении: 415% размера социальной пенсии — награжденным орденом Святого Георгия 1-й степени или знаком отличия ордена Святого Георгия всех четырех степеней, 330% размера социальной пенсии — награжденным орденом Святого Георгия 2-й степени либо орденами Святого Георгия 3-й и 4-й степени, 250% размера социальной пенсии — награжденным орденом Святого Георгия 4-й степени. С августа 2000 года орден Святого Георгия является высшей военной наградой в России.
https://ria.ru/20240527/pensii-1948522300.html
https://ria.ru/20231127/pensii-1912227123.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_257:1487:2048:2830_1920x0_80_0_0_c47e8e1f8f43340137f2faa44c4880b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о двух пенсиях для семей погибших участников СВО

Путин утвердил выплату двух пенсий для семей погибших участников СВО

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым семьи погибших участников спецоперации на Украине с детьми до 23 лет смогут получать одновременно две пенсии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Речь идет о страховых выплатах и пенсии по потере кормильца. Ранее такое право было только у семей с детьми до восьми лет.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
В Госдуму внесут законопроект о досрочной пенсии педагогам
27 мая, 07:56
Кроме того, законом предусмотрено, что кавалерам ордена Святого Георгия, а также награжденным знаком отличия ордена всех четырех степеней будут начислять дополнительное ежемесячное материальное обеспечение к пенсии.
Законом устанавливается ежемесячное материальное обеспечение для награжденных орденом Святого Георгия в следующем соотношении: 415% размера социальной пенсии — награжденным орденом Святого Георгия 1-й степени или знаком отличия ордена Святого Георгия всех четырех степеней, 330% размера социальной пенсии — награжденным орденом Святого Георгия 2-й степени либо орденами Святого Георгия 3-й и 4-й степени, 250% размера социальной пенсии — награжденным орденом Святого Георгия 4-й степени.
С августа 2000 года орден Святого Георгия является высшей военной наградой в России.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Путин подписал закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам
27 ноября 2023, 19:15
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала