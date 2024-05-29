https://ria.ru/20240529/zakon-1949149741.html

Путин подписал закон о предоставлении спецмашин участникам СВО с ранениями

Путин подписал закон о предоставлении спецмашин участникам СВО с ранениями - РИА Новости, 29.05.2024

Путин подписал закон о предоставлении спецмашин участникам СВО с ранениями

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит предоставить участникам СВО, получившим тяжёлые ранения, специальные средства... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:27

2024-05-29T15:27

2024-05-29T15:27

общество

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит предоставить участникам СВО, получившим тяжёлые ранения, специальные средства передвижения, в том числе автомобили с ручным приводом. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал необходимость создать условия для восстановления и возвращения к нормальной жизни участников СВО. "Личный автомобиль позволит им быть более мобильными, возможно, найти работу, помогать своей семье", - заявлял он. Володин также подчеркивал, что предложение обеспечить получивших тяжелое ранение участников СВО специальными средствами передвижения поддержал Путин по итогам встреч с руководителем госфонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.

https://ria.ru/20240402/avtomobili-1937441832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф