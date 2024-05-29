https://ria.ru/20240529/zakon-1949149741.html
Путин подписал закон о предоставлении спецмашин участникам СВО с ранениями
Путин подписал закон о предоставлении спецмашин участникам СВО с ранениями - РИА Новости, 29.05.2024
Путин подписал закон о предоставлении спецмашин участникам СВО с ранениями
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит предоставить участникам СВО, получившим тяжёлые ранения, специальные средства... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:27
2024-05-29T15:27
2024-05-29T15:27
общество
россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит предоставить участникам СВО, получившим тяжёлые ранения, специальные средства передвижения, в том числе автомобили с ручным приводом. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал необходимость создать условия для восстановления и возвращения к нормальной жизни участников СВО. "Личный автомобиль позволит им быть более мобильными, возможно, найти работу, помогать своей семье", - заявлял он. Володин также подчеркивал, что предложение обеспечить получивших тяжелое ранение участников СВО специальными средствами передвижения поддержал Путин по итогам встреч с руководителем госфонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.
https://ria.ru/20240402/avtomobili-1937441832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин подписал закон о предоставлении спецмашин участникам СВО с ранениями
Путин подписал закон о машинах с ручным приводом для бойцов СВО с ранениями