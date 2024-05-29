https://ria.ru/20240529/zakon-1949128749.html
В России запретили списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов
В России запретили списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов - РИА Новости, 29.05.2024
В России запретили списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет списывать полученные пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с их родителей. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:28
2024-05-29T14:28
2024-05-29T14:30
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858528093_0:222:2894:1850_1920x0_80_0_0_1087191ba31b9630c754a7b4112a447b.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет списывать полученные пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с их родителей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, речь идет о тех случаях, когда пенсию за несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, получают их родители, усыновители и опекуны. Сейчас при проведении исполнительных процедур в отношении этих людей средства инвалида также могли подпасть под взыскание.
https://ria.ru/20240311/pensiya-1932308739.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858528093_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_29be1270e9033a1740baf2033737896d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России запретили списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов
Путин запретил списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с родителей