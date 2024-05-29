https://ria.ru/20240529/zakon-1949128749.html

В России запретили списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов

В России запретили списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов - РИА Новости, 29.05.2024

В России запретили списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет списывать полученные пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с их родителей. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:28

2024-05-29T14:28

2024-05-29T14:30

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет списывать полученные пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с их родителей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, речь идет о тех случаях, когда пенсию за несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, получают их родители, усыновители и опекуны. Сейчас при проведении исполнительных процедур в отношении этих людей средства инвалида также могли подпасть под взыскание.

https://ria.ru/20240311/pensiya-1932308739.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин