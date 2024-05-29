Рейтинг@Mail.ru
В России запретили списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 29.05.2024 (обновлено: 14:30 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/zakon-1949128749.html
В России запретили списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов
В России запретили списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов - РИА Новости, 29.05.2024
В России запретили списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет списывать полученные пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с их родителей. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:28
2024-05-29T14:30
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858528093_0:222:2894:1850_1920x0_80_0_0_1087191ba31b9630c754a7b4112a447b.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет списывать полученные пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с их родителей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, речь идет о тех случаях, когда пенсию за несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, получают их родители, усыновители и опекуны. Сейчас при проведении исполнительных процедур в отношении этих людей средства инвалида также могли подпасть под взыскание.
https://ria.ru/20240311/pensiya-1932308739.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858528093_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_29be1270e9033a1740baf2033737896d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России запретили списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов

Путин запретил списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с родителей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет списывать полученные пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с их родителей.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, речь идет о тех случаях, когда пенсию за несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, получают их родители, усыновители и опекуны. Сейчас при проведении исполнительных процедур в отношении этих людей средства инвалида также могли подпасть под взыскание.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Путин подписал закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек
11 марта, 15:03
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала