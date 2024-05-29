https://ria.ru/20240529/zaderzhanie-1949240118.html

В Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей

В Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей - РИА Новости, 29.05.2024

В Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей

Сотрудники полиции в Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей на детской площадке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T23:29

2024-05-29T23:29

2024-05-29T23:29

происшествия

здоровье - общество

кировская область

россия

кирово-чепецкий район

ирина волк

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей на детской площадке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео, как на детской площадке села Пасегово Кирово-Чепецкого района мужчина беспричинно нанес удары детям, которые, по его словам, "попали под горячую руку". Очевидцы вызвали скорую. Сообщалось, что у одного ребенка гематома на лице и сотрясение мозга. Как сообщила Волк, в полицию обратились родители восьмилетнего мальчика, которые рассказали, что возле детского сада в селе Пасегово неизвестный мужчина подошел к их сыну, взял его за волосы и ударил о карусель головой. В дальнейшем выяснилось, что правонарушитель нанес удар и еще одному ребенку. "Только что поступила новая информация - мои коллеги задержали подозреваемого в хулиганских действиях на детской площадке в селе Пасегово Кировской области. Им оказался ранее судимый местный житель", - написала Волк.Она также сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

https://ria.ru/20240204/arest-1925323591.html

https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, кировская область, россия, кирово-чепецкий район, ирина волк