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В Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей - РИА Новости, 29.05.2024
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23:29 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/zaderzhanie-1949240118.html
В Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей
В Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей - РИА Новости, 29.05.2024
В Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей
Сотрудники полиции в Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей на детской площадке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T23:29
2024-05-29T23:29
происшествия
здоровье - общество
кировская область
россия
кирово-чепецкий район
ирина волк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей на детской площадке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео, как на детской площадке села Пасегово Кирово-Чепецкого района мужчина беспричинно нанес удары детям, которые, по его словам, "попали под горячую руку". Очевидцы вызвали скорую. Сообщалось, что у одного ребенка гематома на лице и сотрясение мозга. Как сообщила Волк, в полицию обратились родители восьмилетнего мальчика, которые рассказали, что возле детского сада в селе Пасегово неизвестный мужчина подошел к их сыну, взял его за волосы и ударил о карусель головой. В дальнейшем выяснилось, что правонарушитель нанес удар и еще одному ребенку. "Только что поступила новая информация - мои коллеги задержали подозреваемого в хулиганских действиях на детской площадке в селе Пасегово Кировской области. Им оказался ранее судимый местный житель", - написала Волк.Она также сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".
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кировская область
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происшествия, здоровье - общество, кировская область, россия, кирово-чепецкий район, ирина волк
Происшествия, Здоровье - Общество, Кировская область, Россия, Кирово-Чепецкий район, Ирина Волк
В Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей

В Кировской области задержали мужчину, избившего чужих детей на детской площадке

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей на детской площадке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео, как на детской площадке села Пасегово Кирово-Чепецкого района мужчина беспричинно нанес удары детям, которые, по его словам, "попали под горячую руку". Очевидцы вызвали скорую. Сообщалось, что у одного ребенка гематома на лице и сотрясение мозга.
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Как сообщила Волк, в полицию обратились родители восьмилетнего мальчика, которые рассказали, что возле детского сада в селе Пасегово неизвестный мужчина подошел к их сыну, взял его за волосы и ударил о карусель головой. В дальнейшем выяснилось, что правонарушитель нанес удар и еще одному ребенку.
«
"Только что поступила новая информация - мои коллеги задержали подозреваемого в хулиганских действиях на детской площадке в селе Пасегово Кировской области. Им оказался ранее судимый местный житель", - написала Волк.
Она также сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКировская областьРоссияКирово-Чепецкий районИрина Волк
 
 
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