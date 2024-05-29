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В Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей
В Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей - РИА Новости, 29.05.2024
В Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей
Сотрудники полиции в Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей на детской площадке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T23:29
2024-05-29T23:29
2024-05-29T23:29
происшествия
здоровье - общество
кировская область
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кирово-чепецкий район
ирина волк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей на детской площадке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео, как на детской площадке села Пасегово Кирово-Чепецкого района мужчина беспричинно нанес удары детям, которые, по его словам, "попали под горячую руку". Очевидцы вызвали скорую. Сообщалось, что у одного ребенка гематома на лице и сотрясение мозга. Как сообщила Волк, в полицию обратились родители восьмилетнего мальчика, которые рассказали, что возле детского сада в селе Пасегово неизвестный мужчина подошел к их сыну, взял его за волосы и ударил о карусель головой. В дальнейшем выяснилось, что правонарушитель нанес удар и еще одному ребенку. "Только что поступила новая информация - мои коллеги задержали подозреваемого в хулиганских действиях на детской площадке в селе Пасегово Кировской области. Им оказался ранее судимый местный житель", - написала Волк.Она также сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".
https://ria.ru/20240204/arest-1925323591.html
https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, кировская область, россия, кирово-чепецкий район, ирина волк
Происшествия, Здоровье - Общество, Кировская область, Россия, Кирово-Чепецкий район, Ирина Волк
В Кировской области задержали мужчину, ударившего незнакомых детей
В Кировской области задержали мужчину, избившего чужих детей на детской площадке