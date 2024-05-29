https://ria.ru/20240529/yamal-1949131568.html
Власти Ямала расширят возможности реабилитации детей с речевыми нарушениями
Власти Ямала расширят возможности реабилитации детей с речевыми нарушениями - РИА Новости, 29.05.2024
Власти Ямала расширят возможности реабилитации детей с речевыми нарушениями
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа к 2026 году вдвое увеличат площадь и штат Ноябрьского центра патологии речи, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:39
2024-05-29T14:39
2024-05-29T14:39
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
тарко-сале
надым
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа к 2026 году вдвое увеличат площадь и штат Ноябрьского центра патологии речи, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов. "Расширяем в регионе возможности реабилитации детей с речевыми нарушениями – выделили на это дополнительные средства. За три года в ноябрьском центре прошли обследование более двух тысяч ребят со всего Ямала – у 92 процентов специалисты отмечают улучшения. Приемы расписаны на месяцы вперед. К 2026 году вдвое увеличим площадь и штат сотрудников", – написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам Артюхова, планируется открыть подобные центры в городах Муравленко, Губскинский и Тарко-Сале. Помимо этого, в Надыме отделение патологии речи заработает на базе детской поликлиники, а в Салехарде – в центре "Доверие". По данным правительства региона, на Ямале будут внедрены новые методы реабилитации, в том числе нейросенсорная интеграция и поведенческая (ПАП) терапия, которые эффективны для детей с тяжелыми формами аутизма. На Ямале действует реабилитационный сертификат для детей-инвалидов, на оплату медицинских и социальных услуг в организациях на территории всей России жители автономного округа могут потратить полмиллиона рублей.
https://ria.ru/20240517/finansirovanie-1946786960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, тарко-сале, надым, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Тарко-Сале, Надым, Дмитрий Артюхов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа к 2026 году вдвое увеличат площадь и штат Ноябрьского центра патологии речи, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов.
"Расширяем в регионе возможности реабилитации детей с речевыми нарушениями – выделили на это дополнительные средства. За три года в ноябрьском центре прошли обследование более двух тысяч ребят со всего Ямала – у 92 процентов специалисты отмечают улучшения. Приемы расписаны на месяцы вперед. К 2026 году вдвое увеличим площадь и штат сотрудников", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Артюхова, планируется открыть подобные центры в городах Муравленко, Губскинский и Тарко-Сале
. Помимо этого, в Надыме
отделение патологии речи заработает на базе детской поликлиники, а в Салехарде
– в центре "Доверие".
По данным правительства региона, на Ямале будут внедрены новые методы реабилитации, в том числе нейросенсорная интеграция и поведенческая (ПАП) терапия, которые эффективны для детей с тяжелыми формами аутизма.
На Ямале действует реабилитационный сертификат для детей-инвалидов, на оплату медицинских и социальных услуг в организациях на территории всей России
жители автономного округа могут потратить полмиллиона рублей.