https://ria.ru/20240529/yamal-1949131568.html

Власти Ямала расширят возможности реабилитации детей с речевыми нарушениями

Власти Ямала расширят возможности реабилитации детей с речевыми нарушениями - РИА Новости, 29.05.2024

Власти Ямала расширят возможности реабилитации детей с речевыми нарушениями

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа к 2026 году вдвое увеличат площадь и штат Ноябрьского центра патологии речи, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:39

2024-05-29T14:39

2024-05-29T14:39

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

тарко-сале

надым

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа к 2026 году вдвое увеличат площадь и штат Ноябрьского центра патологии речи, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов. "Расширяем в регионе возможности реабилитации детей с речевыми нарушениями – выделили на это дополнительные средства. За три года в ноябрьском центре прошли обследование более двух тысяч ребят со всего Ямала – у 92 процентов специалисты отмечают улучшения. Приемы расписаны на месяцы вперед. К 2026 году вдвое увеличим площадь и штат сотрудников", – написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам Артюхова, планируется открыть подобные центры в городах Муравленко, Губскинский и Тарко-Сале. Помимо этого, в Надыме отделение патологии речи заработает на базе детской поликлиники, а в Салехарде – в центре "Доверие". По данным правительства региона, на Ямале будут внедрены новые методы реабилитации, в том числе нейросенсорная интеграция и поведенческая (ПАП) терапия, которые эффективны для детей с тяжелыми формами аутизма. На Ямале действует реабилитационный сертификат для детей-инвалидов, на оплату медицинских и социальных услуг в организациях на территории всей России жители автономного округа могут потратить полмиллиона рублей.

https://ria.ru/20240517/finansirovanie-1946786960.html

ямал

тарко-сале

надым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, тарко-сале, надым, дмитрий артюхов