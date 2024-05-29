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Власти Ямала расширят возможности реабилитации детей с речевыми нарушениями - РИА Новости, 29.05.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:39 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/yamal-1949131568.html
Власти Ямала расширят возможности реабилитации детей с речевыми нарушениями
Власти Ямала расширят возможности реабилитации детей с речевыми нарушениями - РИА Новости, 29.05.2024
Власти Ямала расширят возможности реабилитации детей с речевыми нарушениями
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа к 2026 году вдвое увеличат площадь и штат Ноябрьского центра патологии речи, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:39
2024-05-29T14:39
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
тарко-сале
надым
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа к 2026 году вдвое увеличат площадь и штат Ноябрьского центра патологии речи, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов. "Расширяем в регионе возможности реабилитации детей с речевыми нарушениями – выделили на это дополнительные средства. За три года в ноябрьском центре прошли обследование более двух тысяч ребят со всего Ямала – у 92 процентов специалисты отмечают улучшения. Приемы расписаны на месяцы вперед. К 2026 году вдвое увеличим площадь и штат сотрудников", – написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам Артюхова, планируется открыть подобные центры в городах Муравленко, Губскинский и Тарко-Сале. Помимо этого, в Надыме отделение патологии речи заработает на базе детской поликлиники, а в Салехарде – в центре "Доверие". По данным правительства региона, на Ямале будут внедрены новые методы реабилитации, в том числе нейросенсорная интеграция и поведенческая (ПАП) терапия, которые эффективны для детей с тяжелыми формами аутизма. На Ямале действует реабилитационный сертификат для детей-инвалидов, на оплату медицинских и социальных услуг в организациях на территории всей России жители автономного округа могут потратить полмиллиона рублей.
https://ria.ru/20240517/finansirovanie-1946786960.html
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ямал, тарко-сале, надым, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Тарко-Сале, Надым, Дмитрий Артюхов

Власти Ямала расширят возможности реабилитации детей с речевыми нарушениями

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа к 2026 году вдвое увеличат площадь и штат Ноябрьского центра патологии речи, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов.
"Расширяем в регионе возможности реабилитации детей с речевыми нарушениями – выделили на это дополнительные средства. За три года в ноябрьском центре прошли обследование более двух тысяч ребят со всего Ямала – у 92 процентов специалисты отмечают улучшения. Приемы расписаны на месяцы вперед. К 2026 году вдвое увеличим площадь и штат сотрудников", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
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По словам Артюхова, планируется открыть подобные центры в городах Муравленко, Губскинский и Тарко-Сале. Помимо этого, в Надыме отделение патологии речи заработает на базе детской поликлиники, а в Салехарде – в центре "Доверие".
По данным правительства региона, на Ямале будут внедрены новые методы реабилитации, в том числе нейросенсорная интеграция и поведенческая (ПАП) терапия, которые эффективны для детей с тяжелыми формами аутизма.
На Ямале действует реабилитационный сертификат для детей-инвалидов, на оплату медицинских и социальных услуг в организациях на территории всей России жители автономного округа могут потратить полмиллиона рублей.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалТарко-СалеНадымДмитрий Артюхов
 
 
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