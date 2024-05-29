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"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского - РИА Новости, 29.05.2024
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11:04 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/wt-1949075695.html
"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского
"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского - РИА Новости, 29.05.2024
"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского
Граждане Украины готовы к смене Владимира Зеленского, пишет The Washington Times. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:04
2024-05-29T11:04
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Граждане Украины готовы к смене Владимира Зеленского, пишет The Washington Times."Популярность Зеленского иссякла, и народ Украины, &lt;…&gt;, похоже, готов к смене власти. Поэтому у Зеленского осталось мало вариантов", — говорится в материале.Как указал автор статьи, дальнейшее будущее Украины довольно мрачное: постоянная американская поддержка теперь не гарантирована, а помощь стран НАТО никак не позволит Зеленскому достичь своего видения завершения конфликта.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как заявил на прошлой неделе президент России Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
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В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Политика
"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского

Washington Times: граждане Украины готовы к смене Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Граждане Украины готовы к смене Владимира Зеленского, пишет The Washington Times.
«
"Популярность Зеленского иссякла, и народ Украины, <…>, похоже, готов к смене власти. Поэтому у Зеленского осталось мало вариантов", — говорится в материале.
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Как указал автор статьи, дальнейшее будущее Украины довольно мрачное: постоянная американская поддержка теперь не гарантирована, а помощь стран НАТО никак не позволит Зеленскому достичь своего видения завершения конфликта.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
Как заявил на прошлой неделе президент России Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
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