https://ria.ru/20240529/wt-1949075695.html

"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского

"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского - РИА Новости, 29.05.2024

"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского

Граждане Украины готовы к смене Владимира Зеленского, пишет The Washington Times. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:04

2024-05-29T11:04

2024-05-29T11:04

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Граждане Украины готовы к смене Владимира Зеленского, пишет The Washington Times."Популярность Зеленского иссякла, и народ Украины, <…>, похоже, готов к смене власти. Поэтому у Зеленского осталось мало вариантов", — говорится в материале.Как указал автор статьи, дальнейшее будущее Украины довольно мрачное: постоянная американская поддержка теперь не гарантирована, а помощь стран НАТО никак не позволит Зеленскому достичь своего видения завершения конфликта.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как заявил на прошлой неделе президент России Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.

https://ria.ru/20240529/advance-1949064665.html

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