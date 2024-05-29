https://ria.ru/20240529/wp-1949083091.html

"По Москве". СМИ рассказали о дерзком плане Трампа

"По Москве". СМИ рассказали о дерзком плане Трампа - РИА Новости, 29.05.2024

"По Москве". СМИ рассказали о дерзком плане Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, пишет The Washington Post. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:27

2024-05-29T11:27

2024-05-29T15:53

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, пишет The Washington Post."На одном мероприятии по сбору средств Трамп, удивив некоторых спонсоров, заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия ввела войска на Украину, а Китай — на Тайвань (при его президентском сроке. — Прим. ред.)", — говорится в материале.Как указал автор статьи, Трамп довольно часто обсуждает внешнюю политику США на подобных мероприятиях.Бывший американский лидер 26 мая на выступлении на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне пообещал, что в случае возвращения в Белый дом прежде всего добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.

https://ria.ru/20240529/wt-1949075695.html

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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден, политика