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"По Москве". СМИ рассказали о дерзком плане Трампа - РИА Новости, 29.05.2024
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11:27 29.05.2024 (обновлено: 15:53 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/wp-1949083091.html
"По Москве". СМИ рассказали о дерзком плане Трампа
"По Москве". СМИ рассказали о дерзком плане Трампа - РИА Новости, 29.05.2024
"По Москве". СМИ рассказали о дерзком плане Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, пишет The Washington Post. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:27
2024-05-29T15:53
в мире
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сша
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джо байден
политика
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, пишет The Washington Post.&quot;На одном мероприятии по сбору средств Трамп, удивив некоторых спонсоров, заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия ввела войска на Украину, а Китай — на Тайвань (при его президентском сроке. — Прим. ред.)&quot;, — говорится в материале.Как указал автор статьи, Трамп довольно часто обсуждает внешнюю политику США на подобных мероприятиях.Бывший американский лидер 26 мая на выступлении на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне пообещал, что в случае возвращения в Белый дом прежде всего добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.
https://ria.ru/20240529/wt-1949075695.html
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден, политика
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Джо Байден, Политика
"По Москве". СМИ рассказали о дерзком плане Трампа

WP: Трамп угрожал бомбить Москву в случае начала украинского конфликта при нем

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Конвее, штат Южная Каролина
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Конвее, штат Южная Каролина - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, пишет The Washington Post.
«

"На одном мероприятии по сбору средств Трамп, удивив некоторых спонсоров, заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия ввела войска на Украину, а Китай — на Тайвань (при его президентском сроке. — Прим. ред.)", — говорится в материале.

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Как указал автор статьи, Трамп довольно часто обсуждает внешнюю политику США на подобных мероприятиях.
Бывший американский лидер 26 мая на выступлении на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне пообещал, что в случае возвращения в Белый дом прежде всего добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной.
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.
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