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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 29.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T22:50
2024-05-29T22:50
2024-05-29T22:52
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Николаевской областях объявлена воздушная тревога. "В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрыве пока нет. Ранее в среду "Общественное" сообщало о серии взрывов в Харькове.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Общественное": в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв