https://ria.ru/20240529/vulkan-1949161895.html

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана - РИА Новости, 29.05.2024

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана

Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии, в регионе ранее эвакуировали часть жителей, сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на Национальное... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:06

2024-05-29T16:06

2024-05-29T16:54

в мире

исландия

вулкан

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии, в регионе ранее эвакуировали часть жителей, сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на Национальное метеорологическое бюро."Извержение началось в районе вулканического холма Сундхнукур к северу от города Гриндавик… Вертолет береговой охраны вскоре поднимется в воздух, чтобы уточнить точное местоположение и масштабы извержения", - говорится в коммюнике метеорологов.Вещатель со ссылкой на службу гражданской обороны сообщает, что вытекшая магма движется в сторону Гриндавика.Ранее исландские СМИ сообщали, что из-за опасности извержения были эвакуированы город Гриндавик и геотермальный спа-санаторий Блю-Лагун.Метеорологи также изменили цветовой код полетов на "красный". Как отмечается, изменение цветового кода рейсов само по себе не означает перебоев в воздушном сообщении. Предыдущие извержения не оказывали на него влияния.Главная воздушная гавань Исландии аэропорт Кефлавик уже сообщил, что функционирует в штатном режиме.Глава национальной полиции после консультации с правоохранителями в регионе объявила о введении режима чрезвычайно ситуации.

https://ria.ru/20240302/vulkan-1930769376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, исландия, вулкан