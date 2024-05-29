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На юго-западе Исландии началось извержение вулкана - РИА Новости, 29.05.2024
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16:06 29.05.2024 (обновлено: 16:54 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/vulkan-1949161895.html
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана - РИА Новости, 29.05.2024
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана
Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии, в регионе ранее эвакуировали часть жителей, сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на Национальное... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:06
2024-05-29T16:54
в мире
исландия
вулкан
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии, в регионе ранее эвакуировали часть жителей, сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на Национальное метеорологическое бюро."Извержение началось в районе вулканического холма Сундхнукур к северу от города Гриндавик… Вертолет береговой охраны вскоре поднимется в воздух, чтобы уточнить точное местоположение и масштабы извержения", - говорится в коммюнике метеорологов.Вещатель со ссылкой на службу гражданской обороны сообщает, что вытекшая магма движется в сторону Гриндавика.Ранее исландские СМИ сообщали, что из-за опасности извержения были эвакуированы город Гриндавик и геотермальный спа-санаторий Блю-Лагун.Метеорологи также изменили цветовой код полетов на "красный". Как отмечается, изменение цветового кода рейсов само по себе не означает перебоев в воздушном сообщении. Предыдущие извержения не оказывали на него влияния.Главная воздушная гавань Исландии аэропорт Кефлавик уже сообщил, что функционирует в штатном режиме.Глава национальной полиции после консультации с правоохранителями в регионе объявила о введении режима чрезвычайно ситуации.
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в мире, исландия, вулкан
В мире, Исландия, Вулкан
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана

СМИ: в регионе Исландии, где эвакуировали жителей, началось извержение вулкана

© AP Photo / Marco Di MarcoИзвержение вулкана в Исландии
Извержение вулкана в Исландии - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Marco Di Marco
Извержение вулкана в Исландии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии, в регионе ранее эвакуировали часть жителей, сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на Национальное метеорологическое бюро.
"Извержение началось в районе вулканического холма Сундхнукур к северу от города Гриндавик… Вертолет береговой охраны вскоре поднимется в воздух, чтобы уточнить точное местоположение и масштабы извержения", - говорится в коммюнике метеорологов.
Вещатель со ссылкой на службу гражданской обороны сообщает, что вытекшая магма движется в сторону Гриндавика.
Ранее исландские СМИ сообщали, что из-за опасности извержения были эвакуированы город Гриндавик и геотермальный спа-санаторий Блю-Лагун.
Метеорологи также изменили цветовой код полетов на "красный". Как отмечается, изменение цветового кода рейсов само по себе не означает перебоев в воздушном сообщении. Предыдущие извержения не оказывали на него влияния.
Главная воздушная гавань Исландии аэропорт Кефлавик уже сообщил, что функционирует в штатном режиме.
Глава национальной полиции после консультации с правоохранителями в регионе объявила о введении режима чрезвычайно ситуации.
Исландия - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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