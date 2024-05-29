https://ria.ru/20240529/vulkan-1949161895.html
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана - РИА Новости, 29.05.2024
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана
Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии, в регионе ранее эвакуировали часть жителей, сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на Национальное... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:06
2024-05-29T16:06
2024-05-29T16:54
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии, в регионе ранее эвакуировали часть жителей, сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на Национальное метеорологическое бюро."Извержение началось в районе вулканического холма Сундхнукур к северу от города Гриндавик… Вертолет береговой охраны вскоре поднимется в воздух, чтобы уточнить точное местоположение и масштабы извержения", - говорится в коммюнике метеорологов.Вещатель со ссылкой на службу гражданской обороны сообщает, что вытекшая магма движется в сторону Гриндавика.Ранее исландские СМИ сообщали, что из-за опасности извержения были эвакуированы город Гриндавик и геотермальный спа-санаторий Блю-Лагун.Метеорологи также изменили цветовой код полетов на "красный". Как отмечается, изменение цветового кода рейсов само по себе не означает перебоев в воздушном сообщении. Предыдущие извержения не оказывали на него влияния.Главная воздушная гавань Исландии аэропорт Кефлавик уже сообщил, что функционирует в штатном режиме.Глава национальной полиции после консультации с правоохранителями в регионе объявила о введении режима чрезвычайно ситуации.
https://ria.ru/20240302/vulkan-1930769376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исландия, вулкан
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана
СМИ: в регионе Исландии, где эвакуировали жителей, началось извержение вулкана
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии, в регионе ранее эвакуировали часть жителей, сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на Национальное метеорологическое бюро.
"Извержение началось в районе вулканического холма Сундхнукур к северу от города Гриндавик… Вертолет береговой охраны вскоре поднимется в воздух, чтобы уточнить точное местоположение и масштабы извержения", - говорится в коммюнике метеорологов.
Вещатель со ссылкой на службу гражданской обороны сообщает, что вытекшая магма движется в сторону Гриндавика.
Ранее исландские СМИ сообщали, что из-за опасности извержения были эвакуированы город Гриндавик и геотермальный спа-санаторий Блю-Лагун.
Метеорологи также изменили цветовой код полетов на "красный". Как отмечается, изменение цветового кода рейсов само по себе не означает перебоев в воздушном сообщении. Предыдущие извержения не оказывали на него влияния.
Главная воздушная гавань Исландии аэропорт Кефлавик уже сообщил, что функционирует в штатном режиме.
Глава национальной полиции после консультации с правоохранителями в регионе объявила о введении режима чрезвычайно ситуации.