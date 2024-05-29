ВСУ парализованы запретом США на удары по России, заявил командир
Командир ВСУ Федоренко: Киев лишится помощи США из-за ударов по России
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украина рискует потерять военную помощь со стороны США, если Киев нанесет удары по территории России американским оружием без разрешения Вашингтона, заявил командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко.
"Мы парализованы, потому что политика США диктует нам запрет на применение американских боеприпасов на территории России. Если мы это сделаем, то рискуем потерять военную поддержку США в будущем", - написал Федоренко в статье для американской газеты Washington Post. При этом он отметил, что у ВСУ "есть достаточно" ракет ATACMS.
Командир роты ударных беспилотников ВСУ попросил США "развязать руки" Украине и разрешить наносить удары по территории России американским оружием. Федоренко также попросил дать Киеву больше средств противовоздушной обороны и предоставить истребители F-16, которые давно пообещали Украине.
Координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби заявил накануне, что США знают о заинтересованности Владимира Зеленского в использовании западного оружия против целей на территории РФ, но по-прежнему не поддерживают такие удары.
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.