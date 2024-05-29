https://ria.ru/20240529/vsu-1949174174.html

"Произошло быстро". Раскрыта судьба пограничников ВСУ под Харьковом

"Произошло быстро". Раскрыта судьба пограничников ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 29.05.2024

"Произошло быстро". Раскрыта судьба пограничников ВСУ под Харьковом

Украинские пограничники бежали во время наступления российской армии под Харьковом, заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:55

2024-05-29T16:55

2024-05-29T16:55

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинские пограничники бежали во время наступления российской армии под Харьковом, заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Россия на северном направлении прорвала фронт и начала продвигаться вглубь территории Украины. Как только русские начали наступать, украинские пограничники бежали, они просто не стали вступать в бой, а оставили позиции и немедленно отступили", — рассказал эксперт.По словам Дэвиса, обрушение обороны ВСУ выявило, что укрепления, о строительстве которых месяцами говорил Владимир Зеленский, на самом деле не были вырыты должным образом. Украинскую армию быстро выбили из них, уточнил аналитик.Ранее в Министерстве обороны сообщили, что силы российской группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника на Харьковском направлении и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1949152510.html

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в мире, харьков, украина, волчанск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, россия