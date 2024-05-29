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"Произошло быстро". Раскрыта судьба пограничников ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 29.05.2024
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16:55 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/vsu-1949174174.html
"Произошло быстро". Раскрыта судьба пограничников ВСУ под Харьковом
"Произошло быстро". Раскрыта судьба пограничников ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 29.05.2024
"Произошло быстро". Раскрыта судьба пограничников ВСУ под Харьковом
Украинские пограничники бежали во время наступления российской армии под Харьковом, заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:55
2024-05-29T16:55
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинские пограничники бежали во время наступления российской армии под Харьковом, заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Россия на северном направлении прорвала фронт и начала продвигаться вглубь территории Украины. Как только русские начали наступать, украинские пограничники бежали, они просто не стали вступать в бой, а оставили позиции и немедленно отступили", — рассказал эксперт.По словам Дэвиса, обрушение обороны ВСУ выявило, что укрепления, о строительстве которых месяцами говорил Владимир Зеленский, на самом деле не были вырыты должным образом. Украинскую армию быстро выбили из них, уточнил аналитик.Ранее в Министерстве обороны сообщили, что силы российской группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника на Харьковском направлении и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1949152510.html
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в мире, харьков, украина, волчанск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, россия
В мире, Харьков, Украина, Волчанск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Россия
"Произошло быстро". Раскрыта судьба пограничников ВСУ под Харьковом

Офицер Дэвис: пограничники ВСУ бежали во время удара ВС РФ под Харьковом

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинские пограничники бежали во время наступления российской армии под Харьковом, заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
"Россия на северном направлении прорвала фронт и начала продвигаться вглубь территории Украины. Как только русские начали наступать, украинские пограничники бежали, они просто не стали вступать в бой, а оставили позиции и немедленно отступили", — рассказал эксперт.
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По словам Дэвиса, обрушение обороны ВСУ выявило, что укрепления, о строительстве которых месяцами говорил Владимир Зеленский, на самом деле не были вырыты должным образом. Украинскую армию быстро выбили из них, уточнил аналитик.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что силы российской группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника на Харьковском направлении и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка.
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В миреХарьковУкраинаВолчанскВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАРоссия
 
 
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