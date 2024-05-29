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ВСУ назвали ситуацию на Красноармейском направлении наиболее напряженной - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 29.05.2024 (обновлено: 15:15 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/vsu-1949138522.html
ВСУ назвали ситуацию на Красноармейском направлении наиболее напряженной
ВСУ назвали ситуацию на Красноармейском направлении наиболее напряженной - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ назвали ситуацию на Красноармейском направлении наиболее напряженной
Генштаб ВСУ сообщил в среду, что из-за усиления интенсивности боевых действий наиболее напряженной ситуация остается на красноармейском направлении на... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:56
2024-05-29T15:15
специальная военная операция на украине
украина
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Генштаб ВСУ сообщил в среду, что из-за усиления интенсивности боевых действий наиболее напряженной ситуация остается на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. "Как и за прошедшие сутки более всего напряженной ситуация остается на покровском направлении (Покровск - украинское название города Красноармейск - ред.). Сейчас там продолжается восемь боевых столкновений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба. Украинское командование уточняет, что бои с наибольшей интенсивностью проходят вблизи села Новоселовки Первой. Ранее Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
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украина, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ назвали ситуацию на Красноармейском направлении наиболее напряженной

Генштаб ВСУ назвал ситуацию на Красноармейском направлении наиболее напряженной

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Генштаб ВСУ сообщил в среду, что из-за усиления интенсивности боевых действий наиболее напряженной ситуация остается на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР.
«
"Как и за прошедшие сутки более всего напряженной ситуация остается на покровском направлении (Покровск - украинское название города Красноармейск - ред.). Сейчас там продолжается восемь боевых столкновений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба.
Украинское командование уточняет, что бои с наибольшей интенсивностью проходят вблизи села Новоселовки Первой.
Ранее Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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