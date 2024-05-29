https://ria.ru/20240529/vsu-1949138522.html

ВСУ назвали ситуацию на Красноармейском направлении наиболее напряженной

ВСУ назвали ситуацию на Красноармейском направлении наиболее напряженной - РИА Новости, 29.05.2024

ВСУ назвали ситуацию на Красноармейском направлении наиболее напряженной

Генштаб ВСУ сообщил в среду, что из-за усиления интенсивности боевых действий наиболее напряженной ситуация остается на красноармейском направлении на... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:56

2024-05-29T14:56

2024-05-29T15:15

специальная военная операция на украине

украина

киев

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Генштаб ВСУ сообщил в среду, что из-за усиления интенсивности боевых действий наиболее напряженной ситуация остается на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. "Как и за прошедшие сутки более всего напряженной ситуация остается на покровском направлении (Покровск - украинское название города Красноармейск - ред.). Сейчас там продолжается восемь боевых столкновений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба. Украинское командование уточняет, что бои с наибольшей интенсивностью проходят вблизи села Новоселовки Первой. Ранее Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.

https://ria.ru/20240529/udary-1949124984.html

украина

киев

донецкая народная республика

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украина, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины