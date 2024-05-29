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ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат, заявил Рогов - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/vsu-1949101284.html
ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат, заявил Рогов
ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат, заявил Рогов - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат, заявил Рогов
Украинские войска, отступая из запорожского села Работино, оставили тела своих солдат в полях, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:54
2024-05-29T12:54
в мире
работино
россия
херсонская область
владимир рогов
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Украинские войска, отступая из запорожского села Работино, оставили тела своих солдат в полях, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в селе Крынки на левом берегу Днепра продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами украинских военных. "В Работино ситуация не менее ужасающая. ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат в селе и полях на съедение грызунов, показывая свою кощунственную суть", - сказал Рогов. По его словам, для режима Зеленского солдаты лишь расходный материал в его плане "войны до последнего украинца". Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
https://ria.ru/20240529/obstrel-1949091669.html
https://ria.ru/20240524/svo-1948146084.html
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в мире, работино, россия, херсонская область , владимир рогов, владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Работино, Россия, Херсонская область , Владимир Рогов, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат, заявил Рогов

Рогов: ВСУ, отступая из Работино, оставили тела своих солдат в полях

© AP Photo / Andriy AndriyenkoРаботино
Работино - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Работино. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Украинские войска, отступая из запорожского села Работино, оставили тела своих солдат в полях, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в селе Крынки на левом берегу Днепра продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами украинских военных.
Энергодар - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской
12:04
"В Работино ситуация не менее ужасающая. ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат в селе и полях на съедение грызунов, показывая свою кощунственную суть", - сказал Рогов.
По его словам, для режима Зеленского солдаты лишь расходный материал в его плане "войны до последнего украинца".
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Балицкий рассказал, когда начнут восстанавливать Работино
24 мая, 15:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРаботиноРоссияХерсонская областьВладимир РоговВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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