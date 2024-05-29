https://ria.ru/20240529/vsu-1949101284.html
ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат, заявил Рогов
ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат, заявил Рогов - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат, заявил Рогов
Украинские войска, отступая из запорожского села Работино, оставили тела своих солдат в полях, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:54
2024-05-29T12:54
2024-05-29T12:54
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владимир рогов
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Украинские войска, отступая из запорожского села Работино, оставили тела своих солдат в полях, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в селе Крынки на левом берегу Днепра продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами украинских военных. "В Работино ситуация не менее ужасающая. ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат в селе и полях на съедение грызунов, показывая свою кощунственную суть", - сказал Рогов. По его словам, для режима Зеленского солдаты лишь расходный материал в его плане "войны до последнего украинца". Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
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В мире, Работино, Россия, Херсонская область , Владимир Рогов, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат, заявил Рогов
Рогов: ВСУ, отступая из Работино, оставили тела своих солдат в полях