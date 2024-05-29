https://ria.ru/20240529/voronezh-1949162740.html

Министр образования Воронежской области прокомментировала досмотр перед ЕГЭ

Министр образования Воронежской области прокомментировала досмотр перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024

Министр образования Воронежской области прокомментировала досмотр перед ЕГЭ

Министерство образования Воронежской области не получило ни одной официальной жалобы от родителей или учеников по ситуации перед ЕГЭ в одной из школ Воронежа, а РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:12

2024-05-29T16:12

2024-05-29T17:29

единый государственный экзамен (егэ)

воронежская область

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Министерство образования Воронежской области не получило ни одной официальной жалобы от родителей или учеников по ситуации перед ЕГЭ в одной из школ Воронежа, а они помогли бы провести объективное расследование, заявила министр образования региона Наталья Салогубова в своем Telegram-канале."Полагаю, уже все знакомы с инцидентом, произошедшим 28 мая на пункте проведения экзамена на базе воронежской школы № 62. Сейчас идёт проверка фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ правоохранительными органами. Приоритетом для нас является соблюдение прав ребёнка и безопасности на пункте", - написала Салогубова.По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.

https://ria.ru/20240529/ege-1949147610.html

воронежская область

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единый государственный экзамен (егэ), воронежская область, скандал с досмотром перед егэ в воронеже