https://ria.ru/20240529/voronezh-1949162740.html
Министр образования Воронежской области прокомментировала досмотр перед ЕГЭ
Министр образования Воронежской области прокомментировала досмотр перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024
Министр образования Воронежской области прокомментировала досмотр перед ЕГЭ
Министерство образования Воронежской области не получило ни одной официальной жалобы от родителей или учеников по ситуации перед ЕГЭ в одной из школ Воронежа, а РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:12
2024-05-29T16:12
2024-05-29T17:29
единый государственный экзамен (егэ)
воронежская область
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949147488_380:0:1848:826_1920x0_80_0_0_bceee81beccf6b898615b14a57fe30a8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Министерство образования Воронежской области не получило ни одной официальной жалобы от родителей или учеников по ситуации перед ЕГЭ в одной из школ Воронежа, а они помогли бы провести объективное расследование, заявила министр образования региона Наталья Салогубова в своем Telegram-канале."Полагаю, уже все знакомы с инцидентом, произошедшим 28 мая на пункте проведения экзамена на базе воронежской школы № 62. Сейчас идёт проверка фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ правоохранительными органами. Приоритетом для нас является соблюдение прав ребёнка и безопасности на пункте", - написала Салогубова.По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.
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единый государственный экзамен (егэ), воронежская область, скандал с досмотром перед егэ в воронеже
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Воронежская область, Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Министр образования Воронежской области прокомментировала досмотр перед ЕГЭ
Салогубова: у нас в приоритете права ребенка и безопасность
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости.
Министерство образования Воронежской области не получило ни одной официальной жалобы от родителей или учеников по ситуации перед ЕГЭ в одной из школ Воронежа, а они помогли бы провести объективное расследование, заявила министр образования региона Наталья Салогубова в своем Telegram-канале
.
"Полагаю, уже все знакомы с инцидентом, произошедшим 28 мая на пункте проведения экзамена на базе воронежской школы № 62. Сейчас идёт проверка фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ правоохранительными органами. Приоритетом для нас является соблюдение прав ребёнка и безопасности на пункте", - написала Салогубова.
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.