https://ria.ru/20240529/voennye-1949224126.html

США сообщили об эвакуации военных с кораблей, выброшенных на сушу у Газы

США сообщили об эвакуации военных с кораблей, выброшенных на сушу у Газы - РИА Новости, 29.05.2024

США сообщили об эвакуации военных с кораблей, выброшенных на сушу у Газы

США 25 мая эвакуировали своих военнослужащих, чьи корабли оказались выброшены на сушу в результате сильного волнения на море вблизи сектора Газа, заявила в... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T20:42

2024-05-29T20:42

2024-05-29T20:42

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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. США 25 мая эвакуировали своих военнослужащих, чьи корабли оказались выброшены на сушу в результате сильного волнения на море вблизи сектора Газа, заявила в среду журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. "Американские военнослужащие на этих судах были эвакуированы в субботу, 25 мая", - проинформировала Сингх. Ранее стало известно, что четыре американских военных корабля, задействованных в доставке гумпомощи палестинцам, утром того же дня пострадали из-за волнения на море. Шквалистый ветер оборвал швартовые канаты, из-за чего два судна оказались на суше в секторе Газа, два других - вблизи Ашкелона в Израиле. Для их возвращения на воду потребовались совместные усилия военных США и Израиля. При этом подчеркивалось, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, "ни один американский военнослужащий" не должен был войти в Газу.

https://ria.ru/20240529/gaza-1949181042.html

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в мире, сша, израиль, ашкелон, министерство обороны сша