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США сообщили об эвакуации военных с кораблей, выброшенных на сушу у Газы - РИА Новости, 29.05.2024
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20:42 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/voennye-1949224126.html
США сообщили об эвакуации военных с кораблей, выброшенных на сушу у Газы
США сообщили об эвакуации военных с кораблей, выброшенных на сушу у Газы - РИА Новости, 29.05.2024
США сообщили об эвакуации военных с кораблей, выброшенных на сушу у Газы
США 25 мая эвакуировали своих военнослужащих, чьи корабли оказались выброшены на сушу в результате сильного волнения на море вблизи сектора Газа, заявила в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:42
2024-05-29T20:42
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. США 25 мая эвакуировали своих военнослужащих, чьи корабли оказались выброшены на сушу в результате сильного волнения на море вблизи сектора Газа, заявила в среду журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. "Американские военнослужащие на этих судах были эвакуированы в субботу, 25 мая", - проинформировала Сингх. Ранее стало известно, что четыре американских военных корабля, задействованных в доставке гумпомощи палестинцам, утром того же дня пострадали из-за волнения на море. Шквалистый ветер оборвал швартовые канаты, из-за чего два судна оказались на суше в секторе Газа, два других - вблизи Ашкелона в Израиле. Для их возвращения на воду потребовались совместные усилия военных США и Израиля. При этом подчеркивалось, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, "ни один американский военнослужащий" не должен был войти в Газу.
https://ria.ru/20240529/gaza-1949181042.html
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в мире, сша, израиль, ашкелон, министерство обороны сша
В мире, США, Израиль, Ашкелон, Министерство обороны США
США сообщили об эвакуации военных с кораблей, выброшенных на сушу у Газы

Пентагон: США эвакуировали военных с кораблей, выброшенных на сушу возле Газы

© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment CommandАмериканские военные
Американские военные
© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment Command
Американские военные . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. США 25 мая эвакуировали своих военнослужащих, чьи корабли оказались выброшены на сушу в результате сильного волнения на море вблизи сектора Газа, заявила в среду журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Американские военнослужащие на этих судах были эвакуированы в субботу, 25 мая", - проинформировала Сингх.
Ранее стало известно, что четыре американских военных корабля, задействованных в доставке гумпомощи палестинцам, утром того же дня пострадали из-за волнения на море. Шквалистый ветер оборвал швартовые канаты, из-за чего два судна оказались на суше в секторе Газа, два других - вблизи Ашкелона в Израиле. Для их возвращения на воду потребовались совместные усилия военных США и Израиля.
При этом подчеркивалось, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, "ни один американский военнослужащий" не должен был войти в Газу.
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